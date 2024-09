Povero Saviano, ko sulla Rai anche con Salvini: il leader della Lega su Rete4 fa il doppio degli ascolti

Perdere con chiunque, anche con le repliche dei film su La7 o con Monica Setta, come accaduto la settimana scorsa. Ma perdere ed essere doppiati dal suo grande nemico, Matteo Salvini, deve essere per lui davvero uno smacco inaccettabile. Ieri sera, su Rai3, il suo format “Insider, Faccia a Faccia con il Crimine“, è stato visto solo da 653.000 spettatori, con il 3.71% di share. Su Rete4 “Quarta Repubblica“, che ospitava una lunga intervista a Matteo Salvini sul processo Open Arms – nel quale è stata chiesta la sua condanna a sei anni – ha totalizzato 848.000 spettatori, con il 6.44%, il doppio del programma di Saviano. Maluccio anche Corrado Augias, su La7, con La Torre di Babele, che raggiunge 620.000 spettatori e il 3.39%. Su Tv8 Dove nessuno guarda: il caso Elisa Claps ha ottenuto 302.000 spettatori con il 2%.

Saviano battuto da Salvini: “Insider” non decolla su Rai3

“È possibile trovarsi faccia a faccia con le organizzazioni criminali anche senza farne parte, o senza aver scelto per professione di perseguirle. Come nel caso dei giornalisti minacciati dalle mafie, che lottano con l’unica arma di cui dispongono: la parola. La loro esperienza di coraggio e resilienza è un esempio di come la lotta contro il crimine possa essere condotta anche al di fuori delle Istituzioni”, era il tema di “Insider” di Saviano, che non sfonda, però, nonostante gli spunti interessanti. E siamo alla terza puntata. Alla seconda puntata Saviano era crollato ulteriormente negli ascolti, battuto anche in quel caso di da Nicola Porro con Quarta Repubblica (6.6%) su Rete4, da Monica Setta con le sue Storie di donne al bivio (6.1%) su Rai2 e perfino dalle repliche di In viaggio con Barbero (4.4%) su La7.