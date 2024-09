Matteo Bassetti rivela a Zona Bianca: “Ecco come sono finito vittima di una truffa social” (video)

“Hanno rubato la nostra identità, con l’intelligenza artificiale hanno creato la mia voce”: la denuncia della truffa arriva direttamente dalla voce di Matteo Bassetti a Zona Bianca. Il direttore della Clinica di Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova ha rivelato da Giuseppe Brindisi su Rete 4: “Sono finito vittima di una truffa social”.

Collegato in diretta con #zonabianca il direttore del reparto di Malattie Infettive dell’ospedale San Martino di Genova @ProfMBassetti racconta come è stato vittima di una truffa. pic.twitter.com/QQ1oKTFDgq — Zona Bianca (@zona_bianca) September 22, 2024

Come funziona la truffa denunciata da Matteo Bassetti

“Ho scoperto che alcuni delinquenti – ha raccontato Bassetti a Zona Bianca – vendono con la mia immagine prodotti come la crema contro l’artrosi, una pomata contro i vermi o altri rimedi. Hanno inventato che mio padre è vissuto fino a 104 anni grazie a questi rimedi miracolosi e molta gente viene truffata”. Ciò che è ancora più grave, denuncia l’infettivologo diventato famoso al grande pubblico nel periodo della pandemia, è “che vendono usando la mia immagine anche una pastiglia per il diabete. Finché si tratta di truffe sentimentali, c’è un cuore infranto al massimo. Ma stavolta si fanno danni alla salute”. A Brindisi, Bassetti lamenta che “dopo la denuncia purtroppo non è successo niente. Prima la Procura della Repubblica, la Polizia Postale e Striscia la notizia, ma non succede niente. Ancora oggi ho ricevuto altre due telefonate di anziane che avevano comprato dei farmaci collegati al mio nome”.

Nei giorni scorsi, per fugare ogni dubbio è stato lo stesso Bassetti a mettere in guardia dalla truffa attraverso il suo profilo Facebook. «In questi giorni ha scritto – ho ricevuto decine di mail con richiesta di informazioni per una crema – che io avrei inventato – per curare l’artrosi oltreché per un antiparassitario per la cura del papilloma e di altri prodotti per il cuore. Voglio ribadire che si tratta di truffe già denunciate alla Procura della Repubblica: io non ho inventato nulla di tutto ciò né tanto meno, sono promotore di questo prodotti venduti esclusivamente online».«Non fatevi fregare. Sono tutte notizie false».

Basterà a fermare i truffatori?