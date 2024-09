Lollobrigida: “La Pac deve garantire il reddito degli agricoltori. L’Italia sarà sempre dalla parte di chi produce”

La Pac, la Politica agricola comune, deve anzitutto “garantire il reddito” degli agricoltori, che fanno manutenzione del territorio “a basso costo”. Lo ha sottolineato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, a Bruxelles a margine del Consiglio Agrifish.

Lollobrigida: “La Pac deve garantire la sovranità alimentare e il reddito degli agricoltori”

L’obiettivo, ha detto Lollobrigida, è “garantire la sovranità alimentare europea, con una Pac che sia incentivante e non invece molto condizionante, come è avvenuto per la Pac che è stata disegnata negli anni passati. La Pac deve tornare ad essere lo strumento che garantisce il reddito agli agricoltori”.

Gli investimenti in agricoltura sono “un privilegio per gli Stati”

“Gli investimenti sull’agricoltura – ha continuato Lollobrigida – sono investimenti che non rappresentano un privilegio per le imprese agricole, ma un privilegio per gli Stati, di avere agricoltori che manutengono il territorio a basso costo, rispetto a quanto graverebbe sulle nostre istituzioni e sui nostri bilanci se interrompessero la loro attività”.

Il ministro: “L’Italia sarà sempre dalla parte di chi produce”

Nel corso del Consiglio si è parlato anche del ruolo pesca e Lollobrigida ha sottolineato che la desertificazione delle marinerie indica la necessità di proteggere il settore, anche dalla forte competizione di marinerie di Paesi terzi che non rispettano le nostre regole. Anche per la pesca, ha chiarito il ministro, bisogna poi “contemperare la sostenibilità ambientale, nella quale crediamo, con una sostenibilità economica e di reddito”. “La posizione dell’Italia sarà sempre dalla parte di chi produce a difesa di questi comparti strategici”, ha sottolineato anche sui social Lollobrigida.