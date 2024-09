Ecr party, congresso in Croazia dal 18 al 20 ottobre sui grandi temi della famiglia e dei valori nazionali

Riprendono gli Ecr party, gli incontri tematici organizzati dal gruppo dei Conservatori e riformisti europei di cui Fratelli d’Italia è la parte più numerosa. Questa volta sarà la Croazia, con Dubrovnik, la sede dell’incontro dedicato ai temi della famiglia e che si terrà dal 18 al 20 ottobre prossimi. Una tre giorni ricca di eventi e di interventi prestigiosi.

L’Ecr Party in Croazia

Dubrovnik, perla croata ai confini dell’Adriatico, ospiterà una serie di riflessioni tematiche di ampio respiro sui temi della famiglia e della natalità. Il 18 ottobre, alle 9.30 ci sarà il primo panel, “Generazioni in equilibrio”, un momento per affrontare la tematica demografica e il problema dell’invecchiamento della popolazione e della carente natalità che sta coinvolgendo l’Europa e l’Occidente. A seguire, dalle 10.45, prenderà il via il panel “Family of the Future”, improntato sulle nuove tecnologie e sulle opportunità per le famiglie. Prima del pranzo, che è previsto dalle 13.15 alle 14.15, ci sarà il momento intervista per le “Conservative Voices in the Spotlight”. Dopo pranzo, fino alle 17.30, è previsto un tour tematico della città di Dubrovnik, un giro tra i vicoli di una città crocevia di culture e popoli diversi, che si sono succeduti nel corso dei secoli. Alle 20 è previsto infine il momento del cocktail di benvenuto.

Sabato 19: la famiglia e la Nazione

I lavori, sabato 20, partiranno alle ore 9.30: il primo panel della giornata riguarderà una “educazione conservatrice per i tempi moderni”. Una riflessione centrata sui temi valoriali della famiglia e della Patria, che riguardano una delle fondamenta di Ecr. Alle 12, invece, prenderà il via il panel sui valori della famiglia conservatrice intitolato “Radici solide, nuovi orizzonti”, sull’importanza delle virtù conservatrici in un’Europa che è in continua evoluzione. La giornata del 20 ottobre sarà caratterizzata da un incontro con il Rettore dell’Università di Dubrovnik e da una visita ai luoghi culturali e paesaggistici della città.

Il valore dell’iniziativa

Uno dei temi chiave dell’evento sarà il miglioramento dei sistemi educativi europei. Le scuole devono essere in grado di trasmettere valori solidi e formare cittadini responsabili, consapevoli e attivi nelle proprie comunità. “La nostra visione conservatrice- dice Ecr in un comunicato stampa- pone l’accento sull’importanza della tradizione e della stabilità come fondamenta per una società sana e prospera. Confrontando i diversi sistemi educativi europei, potremo comprendere quali sono i punti di forza e cosa, invece, deve essere necessariamente cambiato. In questo contesto, diremo un forte no all’ideologia di genere, che non deve trovare spazio nelle istituzioni educative”, conclude Ecr nella nota.

