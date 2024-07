Piano Mattei, Alleanza atlantica e Mediterraneo: al via la quattro giorni di Ecr in Sicilia

Ecr assapora il grande risultato elettorale delle europee e continua con le discussioni tematiche che, un anno dopo l’incontro di Scilla in Calabria, stavolta arrivano in un altro punto cardine della Magna Grecia, Siracusa. Dal Piano Mattei all’Alleanza atlantica, dal Mediterraneo alle prospettive di dialogo fra i continenti, sarà ricco il parterre dei partecipanti di una manifestazione che durerà sino al 4 luglio prossimo.

Apre Procaccini, presenti diversi ministri

Aprirà i lavori oggi, nel resort Mangia’s Brucoli, in provincia di Siracusa, il co-presidente del gruppo ECR Nicola Procaccini; seguirà una presentazione del partito dei Conservatori europei da parte del Segretario generale Antonio Giordano.

Saranno presenti il capodelegazione di Fratelli d’Italia Carlo Fidanza e tutti gli eurodeputati di FdI. Mercoledì 3 luglio è prevista la riunione dell’ufficio di presidenza e a seguire quella del gruppo ECR. I panel sono dedicati, “all’Alleanza atlantica come base per la sicurezza europea; “La gestione efficace delle frontiere esterne” e al” Piano Mattei per l’Africa”, all”‘Europa che vogliamo”.

Gli altri incontri tematici saranno: “Preservare la sovranità nazionale contro un’eccessiva centralizzazione”, “Il ruolo strategico della regione mediterranea”, “Il costo reale del Green Deal e il futuro dell’agricoltura e della pesca europee”.

Durante le giornate di studio sono previsti gli interventi dei ministri dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida; per gli Affari Europei, il Mezzogiorno, la Politica di Coesione e il Pnrr Raffaele Fitto e del sottosegretario al ministero dell’Interno Wanda Ferro. Interverranno tra gli altri l’ex ministro Giulio Terzi di Sant’Agata; il vicepresidente senior per l’intelligence, l’analisi e le politiche Ue-Nato di Leonardo Andrea Nativi; l’amministratore delegato di Sparkle Enrico Maria Bagnasco; il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare della Sicilia Occidentale Francesco Di Sarcin.

L’importanza di privilegiare il Mediterraneo per Ecr

Ecr torna nell’area del Mediterraneo a circa dieci mesi dall’incontro di Scilla. Il successo di quella conferenza, nella quale intervenne anche la Presidente del Parlamento europeo, Metzsola, registrò una convergenza di tutti i conservatori europei sulla questione del Mediterraneo e del Piano Mattei.

Proprio la straordinarietà del Piano Mattei ha convinto i Conservatori di ogni nazione( oggi saliti di ulteriori undici unità a Strasburgo) della necessità di sposare il progetto italiano di cooperazione con l’Africa non solo per arginare la questione dell’immigrazione ma per consentire al continente africano di valorizzare le sue ricchezze ponendo fine all’atteggiamento predatorio.

Ciò che è accaduto il 7 ottobre in Israele ha riportato l’Europa, legittimamente impegnata nel Baltico a causa del conflitto in corso a Kiev, ad occuparsi nuovamente del Mare Nostrum, area strategica e irrinunciabile di scambi e di diplomazie all’interno della quale si realizzano i destini di culture diverse e che rappresenta ancora oggi un punto cruciale per la geopolitica.

Ovviamente importante anche la questione dell’Alleanza atlantica, considerate le prossime elezioni negli Stati Uniti e i cambiamenti in corso nel mondo occidentale.

Previste escursioni culturali

Anche stavolta la delegazione italiana, che è la più numerosa, farà da Cicerone ai deputati provenienti dagli altri Paesi europei. Previste escursioni culturali a Siracusa , alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e naturali e delle numerose tracce della cultura greca presenti in Sicilia.