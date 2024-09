Addio a Tito Jackson, fratello di Michael: con i Jackson Five incantò l’America e il mondo

I Jackson Five perdono un altro pezzo: Tito Jackson , che insieme ai fratelli Michael, Jermaine, Jackie e Marlon è stato uno dei membri fondatori dell’iconico gruppo familiare dei Jackson 5, è morto domenica all’età di 70 anni. La notizia della scomparsa è stata riportata per la prima volta da Entertainment Tonight, citando Steve Manning, un amico di lunga data e collaboratore della famiglia Jackson . Manning ha dichiarato che Tito ha avuto un attacco di cuore durante un viaggio in auto. La rivista “People” ha poi confermato la notizia con il nipote di Tito, Siggy Jackson.

Il messaggio dei figli

L’annuncio ufficiale è stato dato dai figli TJ, Taj e Taryll in una dichiarazione pubblicata su Instagram: “È con grande dolore che annunciamo che il nostro amato padre, membro del Rock & Roll Hall of Fame Tito Jackson, non è più con noi. Noi siamo scioccati, rattristati e con il cuore spezzato. Nostro padre era un uomo incredibile che si preoccupava di tutti e del loro benessere Alcuni di voi lo conoscono come Tito Jackson dei leggendari Jackson five, altri come ‘Coach Tito o altri ancora. come ‘Poppa T’. In ogni caso, ci mancherà moltissimo. Per noi sarà sempre ‘ Tito Time’. Ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre predicato e cioè, amatevi l’un l’altro.

Recentemente Tito si si è esibito con i fratelli Marlon e Jackie sotto la rinnovata egida dei Jacksons, compresa una data in Inghilterra una settimana fa. Il pubblico di Los Angeles ha assistito a un concerto dei Jacksons al Fool in Love Festival all’Hollywood Park il 31 agosto. Tito aveva anche registrato e fatto molti spettacoli come chitarrista blues negli ultimi 20 anni come solista o con la BB King Blues Band.

I Jackson Five e il mito di Michael

Tra gli anni sessanta e gli anni settanta i Jackson Five ebbero un grandissimo successo negli Stati Uniti e nel mondo. Cinque fratelli giovanissimi che ballavano e cantavano in un modo impeccabile. Qualche anno più tardi uno dei cinque, Michael, diventerà la più grande star del pop come solista.