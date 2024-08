Buon compleanno Michael Jackson: nasceva il 29 agosto la grande star del pop scomparsa 15 anni fa

Si può dire buon compleanno a Michael Jackson anche se manca da quindici anni? Ne avrebbe compiuto 66 oggi l’inimitabile star del pop, morto a soli 51 anni, come chi è caro agli Dei. Un miliardo di dischi venduti, cifra paragonabile solo ai Beatles e ad Elvis Presley, una vita accecata dal talento precoce e da un’infanzia rubata e l’eternità foscoliana destinata alla sua grandezza.

Dai Jackson Five a Thriller, un successo planetario

Michael Joseph Jackson nasce alle 19:33 del 29 agosto 1958 al St. Mary’s Hospital di Gary, in Indiana, ottavo dei nove figli di una modesta famiglia afroamericana. La madre è una Testimone di Geova, il padre, Joseph Walter, un ex pugile operaio che avrà l’ossessione di portare i figli al successo.

I fratelli Jackson, in particolare Michael, erano sovente maltrattati e costretti a prove incessanti oltre che a violenze fisiche. Il rapporto di Michael nei confronti del padre sarà al centro dell’attenzione mediatica lungo tutta la sua carriera. Nascono i Jackson Five, che avranno un grande successo.

Niente, però, se paragonato a quello che avrà Michael come solista. E’ il 1982. Pubblica un album, “Thriller”, con l’omonima canzone in un video di zombie, che sfonda e cambia il mondo della musica. L’album raggiungerà nel tempo l’incredibile e ineguagliata cifra di 100 milioni di copie vendute.

I guai per pedofilia, il matrimonio con la figlia di Elvis

Seguiranno altri grandi successi, l’acquisto (poi ceduto) dei diritti dei Beatles e i guai giudiziari. Il 19 novembre 2003, mentre Jackson era a Las Vegas per girare il video dell’inedita One More Chance, la polizia di Santa Barbara perquisì il Neverland Ranch(la sua lussuosa residenza) e spedì al cantante un mandato d’arresto per presunti abusi sessuali su minori. Jackson fu arrestato con a carico sette capi d’imputazione per presunte molestie su minore e due accuse per somministrazione di un agente intossicante a Janet Arvizo.