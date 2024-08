Zelensky: “Usati gli F-16 contro gli attacchi russi”. E annuncia: “Riuscito il test sul nostro missile balistico”

L’Ucraina ha annunciato di aver testato con successo un missile balistico di fabbricazione interna. La notizia è arrivata dal presidente, Volodymyr Zelensky. “Potrebbe essere troppo presto per parlarne, ma voglio condividere la notizia con voi”, ha detto Zelensky intervenendo al forum “Ukraine 2024. Independence” a Kiev, senza entrare nei dettagli. Il presidente ucraino ha anche annunciato che presenterà un “piano per la vittoria” a tanto a Joe Biden quanto a entrambi i candidati alla presidenza Usa, Kamala Harris e Donald Trump.

Zelensky: “Contro gli attacchi russi usati gli F-16”

Nel corso di una conferenza stampa a Kiev, Zelensky ha inoltre spiegato che per respingere l’ultima ondata di attacchi delle forze russe, e abbattere missili e droni, l’Ucraina ha usato F-16 forniti a Kiev dall’Occidente. Zelensky aveva annunciato all’inizio del mese che l’Ucraina aveva ricevuto i primi aerei militari promessi dai Paesi alleati. “Abbiamo già distrutto alcuni missili e droni usando gli F-16”, ha detto, aggiungendo che dopo la nuova ondata di pesanti raid delle forze di Mosca in Ucraina i colloqui di pace con Vladimir Putin sarebbero in questo momento “privi di significato”.

Il dialogo con Putin “sarebbe vuoto”, ma l’invito al Summit di pace resta

“Il mondo intero sta aspettando che l’Ucraina presenti una proposta di compromesso su come porre fine alla guerra domani. Non è che non ci siano compromessi con Putin, ma con lui oggi il dialogo sarebbe vuoto, privo di significato, perché non vuole porre fine alla guerra con mezzi diplomatici”, ha dichiarato Zelensky, aggiungendo che “non staremo al suo gioco”, in riferimento al fatto che Putin sarebbe disposto ad avviare negoziati, ma a condizione che Kiev riconosca la cattura del 30 per cento del territorio ucraino. Ciononostante Zelensky ha ribadito che “se i rappresentanti russi vogliono partecipare al secondo summit (di pace, dopo quello che si è tenuto in Svizzera a metà giugno, ndr), ci saranno”.

Il “piano per la vittoria” da presentare a Biden, Harris e Trump

Quanto al piano di pace da presentare agli Usa, Zelensky ha affermato che l’incursione nella regione russa di Kursk ne è parte, poiché il progetto prevede anche il pressing sulla Russia per porre fine alla guerra tramite strumenti diplomatici e altre misure sul fronte economico. “L’operazione nel Kursk non è collegata a nessuno dei punti della Formula di pace”, è “collegata al secondo summit per la pace” perché “è uno dei punti del piano di vittoria dell’Ucraina”, ha detto Zelensky al Kyiv Independent.