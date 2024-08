Ucraina: massiccio attacco russo su Kiev, esplosioni e blackout. Aerei Nato in allerta

Attacco della Russia in Ucraina. Quindici regioni del Paese sono state colpite da un massiccio attacco russo contro le infrastrutture energetiche, danneggiate, causando diversi morti e feriti. Almeno tre morti sono stati contati nell’ovest e nel sud del Paese.

L’energia dell’Ucraina in grave difficoltà

“Il massiccio attacco russo di oggi ha preso di mira l’industria dell’energia ucraina : la situazione è difficile”. Lo ha reso noto il ministro dell’Energia, Herman Galushchenko, come riporta l’Ukrainska Pravda. “La situazione è difficile, le conseguenze degli attacchi sono in fase di chiarimento, i tecnici sono al lavoro”, ha detto Galushchenko. In precedenza, l’operatore del sistema di trasmissione Ukrenergo aveva introdotto tasti di corrente elettrica di emergenza.

L’operatore energetico ucraino DTEK ha inoltre annunciato alcune interruzioni di corrente. “Gli ingegneri elettrici stanno lavorando per ripristinare la corrente”, ha precisato il comune della capitale nel suo comunicato. La Russia ha lanciato regolarmente attacchi aerei contro l’ Ucraina, alcuni dei quali miravano alle infrastrutture energetiche del paese, interrompendo l’elettricità a milioni di cittadini. Oggi sono state prese di mira anche le installazioni elettriche nella regione di Leopoli, nell’ovest del paese.

Attivate le difese Nato

Le difese aeree della Polonia e della Nato sono state attivate nella parte sud-orientale della Polonia a seguito del massiccio attacco russo con droni e missili contro l’ Ucraina . Si tratta del comando operativo dell’esercito polacco. “Attenzione, nella parte sud-orientale del Paese potrebbe esserci un aumento del livello di rumore legato all’inizio di operazioni nel nostro spazio aereo da parte di aerei polacchi e alleati”, ha fatto sapere l’esercito polacco. “Fin dalle prime ore del mattino è stata osservata un’intensa attività dell’aviazione a lungo raggio della Federazione Russa, legata ad attacchi effettuati su obiettivi situati, fra l’altro, nel territorio occidentale dell’ Ucraina “, si legge in una nota dell’esercito riferita al comando operativo delle forze armate, comunicando che “sono state avviate tutte le procedure necessarie per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco e il Comando operativo sta monitorando costantemente la situazione”.

Il Cremlino conferma l’attacco agli obiettivi strategici

Il ministero della Difesa russo ha dichiarato di aver effettuato un “massiccio attacco” contro i siti energetici in Ucraina con missili e droni, mentre Kiev ha riferito di attacchi in 15 regioni del Paese. “Le forze armate russe hanno effettuato un massiccio attacco con armi ad alta precisione a lungo raggio lanciate dall’aria e dal mare e con droni contro importanti infrastrutture energetiche che consentono il funzionamento del complesso militare-industriale dell’Ucraina . Tutti gli obiettivi sono stati colpiti”, ha dichiarato il ministero su Telegram.