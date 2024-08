Usa, un giudice stoppa il piano Biden sull’immigrazione: no alla cittadinanza automatica per chi sposa un americano

Il piano di Joe Biden per l’immigrazione negli Usa conosce un brusco stop. Arriva dal Texas la decisione del giudice federale di stoppare il programma del presidente degli Stati Uniti( e di Kamala Harris, candidata alla sua successione) che garantiva automaticamente la cittadinanza statunitense a qualsiasi coniuge immigrato avesse sposato un americano(a).

La decisione del giudice sulla cittadinanza Usa

Il giudice federale del Texas, J. Campbell Barker, ha bloccato temporaneamente il programma del governo Biden che potrebbe offrire un percorso verso la cittadinanza per un massimo di mezzo milione di immigrati irregolari sposati con cittadini statunitensi, pronunciandosi a favore di 16 stati a guida repubblicana che hanno fatto causa all’amministrazione federale.

“Aggirati i poteri del Congresso”

Il giudice J. Campbell Barker della corte distrettuale per il distretto orientale del Texas ha emesso la sospensione amministrativa per interrompere di fatto il programma, che ha iniziato ad accettare le richieste la scorsa settimana, in attesa che la corte decida il caso nel merito. A suo avviso il ricorso presentato dalla coalizione degli stati, guidata dal procuratore generale del Texas Ken Paxton, ha sollevato legittime domande sul potere del ramo esecutivo di aggirare il Congresso e decidere la politica sull’immigrazione.

In sostanza, il presidente Biden, secondo l’interpretazione del giudice, Biden avrebbe agito senza considerare i poteri del Congresso in sede di legislazione.

Possibile che si arrivi alla Corte Suprema

E’ possibile, a questo punto, che l’attribuzione sul conflitto dei poteri arrivi dinanzi alla Corte Suprema, il giudice delle leggi statunitense, la cui maggioranza dei componenti oggi sembra essere in mano ai repubblicani. E in ogni caso è un altro duro colpo sulle ambigue politiche della Casa Bianca in materia di immigrazione.

Che dirà Kamala Harris?

Resta da capire cosa dirà in merito Kamala Harris, da un lato accusata di avere copiato il programma di Trump sull’immigrazione e di essere, quindi, poco liberal, dall’altro tacciata(da parte dei repubblicani) di essere sempre stata troppo morbida in materia di contrasto all’immigrazione illegale, materia in cui ha una delega specifica. La decisione del giudice federale texano stoppa la cittadinanza nell’immediato per 500mila persone. E non è poco.