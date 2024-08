Usa, un altro scivolone per Kamala: il suo piano sugli immigrati copiato da Trump

Kamala Harris si presenta come paladina liberal degli Usa ma il suo piano migranti, secondo quanto riportato dai media americani, era più a destra di quello di Donald Trump e fu bocciato proprio dai repubblicani. Intanto, il magnate minaccia di far saltare il duello televisivo del 10 settembre.

Il piano Kamala-Biden per i migranti in Usa

Nel 2021, Kamala Harris aveva spinto Joe Biden ad approvare un piano sull’immigrazione che in pratica ricalcava alla lettera il programma di Donald Trump e che prevedeva sanzioni durissime contro chi entrava illegalmente negli Stati Uniti e l’espulsione di milioni di cittadini. Il piano non venne approvato perché fu stoppato dal partito repubblicano, che allora aveva rapporti tesi con il tycoon. Ma dimostra la scarsa attitudine progressista della candidata democratica.

Salta il duello televisivo del 10 settembre?

Lo staff dell’ex presidente Donald Trump sta sollevando nuovi dubbi sulla possibilità che il dibattito del 10 settembre con Kamala Harris su Abc si possa tenere come da programma. La causa sarebbe una disputa sulle regole. Lo ha riferito alla Cnn una fonte a conoscenza della questione. Secondo la fonte, il team di Trump vorrebbe che i microfoni fossero disattivati ​​per tutta la durata del dibattito, tranne che per il candidato di turno quando chiamato a intervenire, come avvenuto durante il primo dibattito con il presidente Joe Biden.

Lo staff di Harris starebbe invece chiedendo che Abc e le altre reti che intendono ospitare un potenziale dibattito che tengano i microfoni aperti, segnando un cambiamento rispetto al dibattito di giugno.

Kamala vuole cambiare le regole televisive

“Abbiamo detto ad Abc e ad altre reti che cercano di ospitare un possibile dibattito in ottobre che crediamo che i microfoni di entrambi i candidati debbano essere attivi per tutta la trasmissione”, ha affermato in una nota Brian Fallon, consulente senior per le comunicazioni della campagna di Harris. Lo staff di Trump ha sostenuto che Kamala Harris aveva in un primo momento accettato le stesse condizioni del dibattito con Biden.