Scrive sui Social contro Obama, Kamala e Biden: arrestato un elettore repubblicano. Rischia 15 anni

Non dite a Matteo Tombolini, il vulcanico portaborse di Ilaria Salis, autore di post letteralmente “incendiari” contro Giorgia Meloni e la destra, che negli Stati Uniti avrebbe rischiato grosso: proprio in queste ore un 37enne di Memphis, Kyl Alton Hall, è stato accusato di presunte minacce sui social media contro il presidente Joe Biden, la vicepresidente Kamala Harris e l’ex presidente Barack Obama. Lo riferisce il Dipartimento di Giustizia in una nota.

Kyl Alton Hall, 37enne di Memphis, è in carcere dal 30 luglio

Kyl Alton Hall è stato incriminato per due capi d’imputazione per aver minacciato un presidente o vicepresidente in carica e un capo d’imputazione per aver minacciato un ex presidente sul social media X. Ogni accusa potrebbe comportare una pena fino a cinque anni di carcere, secondo il Dipartimento di Giustizia. L’uomo di Memphis avrebbe minacciato di “uccidere, assassinare, sparare e far schiantare l’aereo” di Biden. Ha anche minacciato di assassinare Harris e Obama.

Il capo d’accusa del Dipartimento di Giustizia (il testo integrale)

Secondo Usa Today, Kyl Alton Hall è un elettore repubblicano registrato in Florida, Hall ha una lunga lista di accuse nello stato dal 2003, che vanno dalle violazioni del codice stradale ai piccoli furti e furti con scasso. Secondo i registri, nel 2020 si è trasferito nella contea di DeSoto, nel nord del Mississippi, vicino a Memphis.

Nel 2015 capitò qualcosa di non troppo diverso a Jeff Gullickson, autore di un messaggio che voleva l’allora presidente Obama linciato, ha successivamente raccontato che la sua risposta su Potus gli ha fatto guadagnare una visita degli agenti dei servizi segreti interni che lo hanno prelevato nella sua abitazione di Minneapolis e interrogato per tutta la notte. Una notizia che era stata confermata dalle autorità del Minnesota.