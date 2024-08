Toninelli festeggia i 50 anni con la tartaruga: dal tunnel del Brennero ai muscoli. Lo sfottò sui social

“Non mi sono mai sentito meglio, nel corpo e nello spirito”. Parola di Danilo Toninelli, ex ministro grillino in pensione forzata (senza ministero né scranno parlamentare per il cappio del secondo mandato) che oggi alterna la professione di assicuratore a una intensa attività fisica a guardare le foto sui social che lo immortalano con addome scultoreo.

Toninelli festeggia i 50 anni con la tartaruga

L’ex ministro dei trasporti (quello del tunnel del Brennero, del nuovo Ponte Morandi dove giocare e mangiare) per i suoi cinquant’anni affida a Facebook la sua straripante forma fisica. Nel post si fa “i migliori auguri per i cinquant’anni appena compiuti” e pubblica una foto con sorriso smagliante, maglietta morbida sollevata a dovere per mostrare la tartaruga addominale. Non manca il monito a ‘non mollare mai’, non si sa se la palestra, la politica o semplicemente ‘i propri sogni’ (un evergreen che va sempre bene).

Lo sfottò sui social: apri OnlyFans…

Lontano dalla politica, è molto attivo sui social con una rubrica vide odi controinformazione dove non spicca per originalità né per padronanza del mezzo. Che cosa voglia fare da grande dopo i suoi primi 50 anni non è chiaro. Per ora viene da pensare che abbia imboccato la strada inversa di Schwarzenegger, che passò dai muscoli alla politica conquistando la medaglia di governatore della California. Per ora dalle gaffe giornaliere ai tempi del governo Conte è passato agli addominali.

I follower si dividono tra ironia, battute e sfottò. Qualcuno commenta velenoso “bell’infrastruttura”, parafrasando il suo incerto linguaggio ministeriale. Ma c’è anche chi gli consiglia di aprire un pagina su OnlyFans, la piattaforma social che garantisce, se gestita con sapienza, un’entrata mensile fissa di tutto rispetto. Per ora il Danilo nazionale, riccioli e sorriso stampato, se la gode. Mai stato così in forma dice raggiante. Nel corpo e nello spirito. Il secondo non è pervenuto ma basta aspettare. Chissà.