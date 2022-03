Toninelli fa peggio di Di Maio, arriva l’ennesima gaffe: “L’Ucraina fa già parte della Ue” (video)

Luigi Di Maio, in confronto a Danilo Toninelli, è uno statista internazionale, un ministro degli Esteri… I grillini, in geopolitica, collezionano gaffe di livello mondiale, ma quella dell’ex ministro delle Infrastrutture del mai rimpianto governo Conte-Salvini è davvero da pelle d’oca. Basta guardare il video della diretta di Toninelli, definita “Controinformazione” (e ci credo…), nella quale la “bufala” è spacciata con più disinvoltura di un caseificio di Mondragone. Minuto 6, Toninelli arringa i suoi contro Draghi sulla crisi in Ucraina: “L’espansione della Nato a est c’è stata, è stata enorme. E l’Ucraina, facendo parte dell’Unione europea, capite bene che poteva ambire a entrare nella Nato e rompere l’ultimo stato di confine tra la Russia e i paesi della Nato”. Capite bene? L’Ucraina fa parte della Ue…

La gaffe di Toninelli sull’Ucraina e la reazione sdegnata dei suoi follower

I primi ad accorgersene sono quelli del “Foglio”, che pubblicano il video di Fb. “Mentre Bruxelles discute con Kyiv del suo ingresso nell’Ue, l’ex ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, si lancia in fantasiose ricostruzioni geopolitiche con tanto di cartina geografica in primo piano e racconta la guerra tra Russia e Ucraina così come l’ha compresa. L’appuntamento è sempre su Facebook, dove il grillino tiene la sua personalissima rubrica Controinformazione….”.

Poi arrivano le ironie dei follower di Toninelli, che potete leggere direttamente sulla sua pagina Fb.

“Al minuto 6 con l’affermazione che l’Ucraina fa parte dell’UE si raggiungono picchi di geopolitica altissimi. Complimenti”, scrive uno, mentre a un altro partono le maiuscole per l’euforia… “”L’UCRAINA, FACENDO PARTE DELL’UNIONE EUROPEA ……” auahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh”. Ed ancora, Carla fa sommessamente notare. “L’Ucraina non fa parte dell’Unione Europea. Prima aprite un libro di storia o di geostoria, Pentacialtroni”.

Infine, ma i commenti ironici sono molti di più… “La tua ignoranza e dei tuoi compari dei 5 stalle sono un pericolo per il nostro paese. Avere un ministro degli Esteri come di maio comporta davvero un grave imbarazzo per tutti noi italiani. Ma riesci a imbroccarne una? a) l’Ucraina non è nella nato / eu; b) la Nato non si è espansa ad est; la prossima volta usa wikipedia…”-

Il video Fb di Toninelli