Stop alle metropolitante terra di nessuno: contro borseggiatori e criminali in stazione nasce la Polmetro

Nasce la Polmetro per garantire sicurezza ai cittadini sulle linee metropolitane e fermare borseggiatori, irregolari e quanti ogni giorno utilizzano i collegamenti per alimentare il business del crimine. Opererà nelle stazioni metropolitane di Roma, Milano e Napoli. Si tratta di una decisione fortemente voluta dal governo Meloni per venire incontro alle esigenze della cittadinanza.

La Polmetro e il sostegno ai cittadini

Andando nello specifico, il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, ha presieduto al Viminale, assieme al sottosegretario Nicola Molteni, una riunione sulla sicurezza nelle aree metropolitane cui hanno partecipato i sindaci, i prefetti e i questori delle tre città. In quella sede ha preannunciato l’istituzione della “Polmetro”. Si tratta di sezioni specializzate della Polizia di Stato che opereranno sulle linee della metro della capitale, di Milano e Napoli.

Più agenti nelle stazioni con la Polmetro

Il titolare del Viminale ha garantito anche un ulteriore rafforzamento della presenza delle forze di polizia nei grandi centri commerciali. Per quanto riguarda le forze di polizia, dall’inizio del 2023 sono state assegnate complessivamente 3.857 unità a Roma, 1.653 a Milano e 1.314 a Napoli. Nell’ambito dell’operazione “Stazioni sicure”, i militari dell’Esercito assegnati sono stati 205 a Roma, 174 a Milano e 116 Napoli con l’obiettivo di presidiare sia le stazioni sia le aree urbane limitrofe.

L’impegno del governo, l’assenza dei sindaci

La nascita della Polmetro è un sollievo per tanti cittadini quotidianamente alle prese con il problema dei borseggiatori e borseggiatrici che occupano i treni e che agiscono spesso con estrema violenza. Per loro un business da migliaia di euro ogni giorno, per la popolazione un vero e proprio incubo. E mentre il governo prosegue ad implementare le forze dell’ordine e ad organizzare servizi dedicati, le singole amministrazioni comunali tardano a portare avanti i progetti di loro competenza, come la videosorveglianza. Un dato sconfortante.

Migliaia di assunzioni dopo il blocco del turnover della sinistra

Come ha ricordato il sottosegretario al Viminale, Wanda Ferro, dopo lunghi anni di blocco del turnover da parte dei governi di sinistra, l’attuale esecutivo in mendo di due anni ha sbloccato migliaia di assunzioni nel comparto della sicurezza. Anche questo è un segnale importante per gli italiani.