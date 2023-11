Borseggiatori colti sul fatto nella metro A di Roma: reagiscono prendendo a cinghiate i passeggeri (video)

Alla fermata di Repubblica, della linea A, ironia della sorte la più vicina alla Questura di Roma, viene registrato l’ultimo video del romanzo criminale romano. Un brutto trailer di una città che, in alcune situazioni, è ostaggio dei criminali. Stavolta è una gang di borseggiatori a colpire e addirittura ad aggredire i passeggeri.

È accaduto di mattina, all’orario di punta (si vede dalla quantità di persone nel convoglio). I borseggiatori in azione vengono sorpresi dai passeggeri, qualche attimo di parapiglia, un accenno di rissa, poi prima di scendere alla fermata Repubblica i criminali tirano fuori una cinghia con la quale iniziano a colpire i passeggeri che hanno avuto di ribellarsi al furto. Lo fanno prima di dileguarsi, contando di nascondersi nella calca che li rende impuniti.

Il video dei borseggiatori violenti sulla piattaforma Welcome to favelas

Il video postato dalla piattaforma social Welcome to Favelas, che raccoglie le denunce dei cittadini di episodi di degrado o di criminalità, è solo l’ultimo purtroppo di una lunga serie.

Nella Capitale ci sono delle linee e delle fermate dove i borseggiatori agiscono con matematica puntualità. Sono gli autobus diretti alla stazione, come il 64, che porta da Stazione San Pietro a Termini. E, sulla linea, agiscono soprattutto tra le fermate Spagna, Termini e Repubblica. Come il triangolo delle Bermude, i romani lo considerano il triangolo della linea A: in questo caso non spariscono navi o aeroplani, ma borse, cellulari e portafogli.

Sono queste tre le fermate preferito dalle ladre e dai ladri che borseggiano turisti e romani sulla prima linea della metropolitana di Roma. Contano sul fatto che siano le fermate più affollate e più frequentate dagli ignari turisti. Sono in genere rom o sudamericani, ladri specializzati che agiscono in gruppo. Si guardano le spalle a vicenda e, come nel caso documentato in questo video, si proteggono a vicenda anche con la violenza.