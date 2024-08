Sgomberato il centro sociale Casa Loca di Milano, i Verdi a lutto: “Città più triste”

La polizia sgombera il centro sociale Casa Loca, a Milano, di proprietà del gruppo Pirelli, e i Verdi partono all’attacco: il solito refrain, in salsa Salis-Fratoianni, che punta a difendere apertamente le occupazioni abusive e a riconoscerle come diritto, anche quando (come in questo caso) si trattava di attività politiche e non di alloggi per i senza casa.

La reazione dei Verdi per il centro sociale e la proprietà privata come reato

Il consigliere comunale dei Verdi, Carlo Monguzzi, ha sostenuto che “Milano sarà un po’ meno accogliente e un pochino più triste”. I suoi colleghi Tommaso Gorini e Francesca Cucchiara hanno detto che “fa rabbia constatare come si sia aspettato agosto per procedere, con la città e il quartiere svuotato da attivisti, studenti della vicina università e semplici cittadini che normalmente abitano e attraversano lo spazio”. Un attacco al quale hanno riposto i sindacati di polizia, lodando il lavoro dei colleghi che hanno agito riportando la legalità in una zona particolare di Milano (il quartiere della Bicocca) e restituendo un immobile occupato abusivamente al legittimo proprietario. La proprietà privata resta un reato per l’estrema sinistra.

I sindacati di polizia: “Ci danno la colpa di avere agito per la legalità”

Dopo le parole degli esponenti del partito di Bonelli è giunta la reazione sdegnata di Pasquale Griesi, segretario per la Lombardia e coordinatore nazionale reparti mobili del sindacato Fsp della Polizia di Stato: “ Ringraziamo Prefetto e Questore che grazie al tavolo tecnico, hanno eseguito l’ordine dell’Autorità Giudiziaria di mettere in atto il sequestro preventivo di un immobile occupato da 20 anni, senza aver creato nessuno scontro o momento di tensione tra le forze dell’ordine e gli occupanti. Da oggi anche appartenenti ai collettivi, centri sociali, anarchici potranno provare l’ebrezza di pagare regolarmente un affitto o un mutuo, come del resto fanno gran parte dei cittadini italiani e milanesi”.

“Se ci fossero stati gli studenti avrebbero picchiato la polizia?”

Griesi ha poi stigmatizzato le parole di Gorini e Cucchiara sull’assenza degli studenti in questo periodo particolare dell’anno: “Ci ritroviamo a leggere che le colpe di chi gestisce l’ordine e la sicurezza pubblica di questa città siano di aver ‘atteso agosto’, ‘quartiere svuotato da attivisti’, viene lecitamente da chiedersi, se ci fossero stati, cosa avrebbero fatto? Attaccare la Polizia?”.