Salis-Fratoianni e le case da occupare. Affondo del centrodestra: “Da loro un invito all’illegalità”

Ilaria Salis e Nicola Fratoianni, con la dichiarazione di sostegno a chi occupa le case sfitte, hanno scatenato una serie di reazioni stizzite da parte del centrodestra. Dopo gli interventi di ieri, provenienti da Fratelli d’Italia, oggi tutta la coalizione ha stigmatizzato le affermazioni degli esponenti di Avs.

Fratelli d’Italia: ” Sinistra sorda a reali esigenze degli italiani”

Per Sara Kelany, deputata di Fdi, “Fratoianni afferma che occupare case non deve essere considerato reato e che è al fianco della Salis in questa ‘battaglia’. Trasformare l’occupazione abusiva in una battaglia politica è una delle mirabolanti imprese di una sinistra che continua imperterrita a dimostrarsi sorda alle reali esigenze dei cittadini e riottosa al rispetto della legge”, mentre un’altra deputata di Fdi, Grazia Di Maggio afferma che, “Nicola Fratoianni è a favore di azioni illegali come l’occupazione abusiva di case popolari. E’ l’ennesima dimostrazione dell’ipocrisia della sinistra, che si dichiara a parole paladina dei bisognosi e poi nei fatti non fa nulla contro situazioni di criminalità diffusa. Dunque non una parola nei confronti di chi non ha un tetto sopra la testa e dovrebbe averlo per legge”.

Salvini: “Sinistra da centri sociali difende l’illegalità”

“Mentre la Lega con il Salva-Casa libera milioni di proprietà ostaggio della burocrazia, questa orrenda sinistra da centro sociale rivendica con orgoglio le occupazioni abusive. Semplicemente vergognoso, un invito all’illegalità e alla prepotenza, uno schiaffo ai cittadini perbene. Del resto basta vedere chi candidano…”. Lo scrive in un post su Facebook il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, commentando le parole di Salis e Fratoianni.

Anche Italia Viva contro il duo Salis Fratoianni

Raffaella Paita, coordinatrice nazionale di Italia Viva diche che, “Occupare case non è reato. È l’ultima rivoluzionaria proposta del leader di Avs, Nicola Fratoianni, intervenuto in difesa di Ilaria Salis che ha rivendicato con orgoglio un passato nel movimento di Lotta per la casa. Insomma, la proprietà privata non dovrebbe più essere tutelata per legge e, in nome delle necessità, dovremmo cedere alla logica della prepotenza, dove il più forte possa prevaricare il più debole: una pura follia”, le parole della parlamentare del partito di Matteo Renzi.