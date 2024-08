Robert Kennedy si ritira e appoggia Trump: la svolta che può cambiare le presidenziali americane

Robert Kennedy junior, figlio di Bob, candidato indipendente alle presidenziali americane, domani annuncerà ufficialmente il suo ritiro e l’appoggio a Donald Trump. La notizia, che era circolata nella giornata di ieri, è stata confermata da alcuni media americani e può imprimere una svolta alla lotta tra il candidato repubblicano e Kamala Harris, considerato che Kennedy era indicato in tutti i sondaggi con un consenso variabile tra l’8 e il 10%.

L’annuncio di Robert Kennedy jr domani in Arizona

Il figlio di Bob(assassinato il 1968 proprio mentre correva per la Casa Bianca, cinque anni dopo l’omicidio del fratello, il presidente John a Dallas) dovrebbe annunciare il suo ritiro domani, venerdì 23 agosto, nel corso di un comizio in Arizona. Secondo Cnn e New York Times, Roberto Kennedy jr farà l’endorsment verso Donald Trump e potrebbe fare parte della sua squadra di governo.

Proprio il tycoon, durante la convention repubblicana, aveva espresso parole di apprezzamento per l’erede della grande dinastia di origine irlandese: “Mi piace molto e lo rispetto”, aveva detto Trump.

Quanto può influire l’effetto Kennedy sulla corsa presidenziale

Robert Kennedy è stato sempre accreditato di un consenso variabile tra l’8 e il 10%. Proveniente dal Partito Democratico(come tutta la sua famiglia) aveva conquistato tanti consensi soprattutto nel mondo dei no vax e degli ambientalisti. Ovviamente il principio delle addizioni semplici non vale in politica ma si può presumere che, una scelta a favore di Trump, possa spostare tre-quattro punti per i repubblicani ed essere determinante negli Stati da sempre decisivi.

Robert Kennedy, devoto di San Francesco

70 anni, avvocato, Robert Kennedy jr dal 2023 ha cominciato la campagna elettorale per le elezioni presidenziali americane del 2024, prima per il Partito Democratico e poi come indipendente. Cattolico, come tutta la famiglia, è particolarmente devoto a San Francesco d’Assisi.

Critico verso i vaccini anticovid, ha dichiarato che la pandemia ha provocato “4,4 1000 miliardi di dollari di spostamento della ricchezza dalla classe media americana a questa nuova oligarchia che abbiamo creato, e 500 nuovi miliardari con i lockdown”.

Kennedy ha anche dichiarato che il governo americano è dominato dal potere di grandi corporazioni, ha affermato che l’Agenzia statunitense per la protezione dell’ambiente è stata gestita “dall’industria petrolifera, dall’industria del carbone e dall’industria dei pesticidi”, e ha descritto la Food and Drug Administration come “dominata da Big Pharma”.

E’ stato sempre un fervente antimilitarista e ha fortemente criticato l’amministrazione Biden per il comportamento tenuto nel conflitto tra Russia e Ucraina.