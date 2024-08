Rapinato in Romagna, posta il video sui social: “Trascinato, ho rischiato di morire”

Rapinato nel suo bar a Bellaria Igea Marina, nella Romagna di mare famosa in tutto il mondo, da due persone che hanno tentato di ucciderlo. E’ successo ad Alessandro Zavatta il 26 luglio scorso e oggi su Facebook ha raccontato la sua disavventura che poteva finire in tragedia.

Il racconto dell’uomo rapinato

Alessandro Zavatta è stato trascinato fuori dalla propria auto da due banditi a viso scoperto “Mi hanno aspettato, sanno che gestisco il bar sulla spiaggia e quindi hanno agito a colpo sicuro. Ho avuto coraggio? Ma forse sono stato incosciente”, dice oggi l’uomo che gestisce il bar di un famoso locale sulla spiaggia e che venerdì scorso è stato rapinato da due individui a volto scoperto e a mani nude.

Nel video postato online, si vede chiaramente l’auto di Zavatta avvicinarsi alla sbarra, e due persone correre verso la vettura affacciarsi dalla parte del passeggero con il finestrino aperto e lanciarsi dentro l’abitacolo “Nel video si vede un’auto arrivare in strada, sembra una station wagon grigia, questi due ragazzi scendere e venire verso di me che ero alla guida della mia macchina”. Uno dei due si è fiondato dentro e gridando “molla” ha tirato lo zaino di Zavatta.

“Sono stato trascinato fuori dai due ladri”

“Non ho mollato nulla e mi hanno trascinato fuori” dice Alessandro Zavatta dal suo canale social. Il video senza sonoro mostra la vittima trascinata a terra per diversi metri fino a quando non lascia la presa ei due soggetti scappano con lo zaino ed effetti personali “Chiedo in ogni caso a chiunque pensa di poter riconoscere l’auto o uno dei malviventi per assicurarli alla giustizia, contattando i carabinieri di Bellaria Igea Marina. Nella disperazione, provo a chiedere aiuto per individuare i colpevoli”, scrive Alessandro. “Adesso che ci ripenso ho rischiato la vita”, la chiosa dell’uomo che appare ancora scioccato per essere scampato alla morte.