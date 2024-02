Stazione Termini: turista inglese rapinato e lasciato nudo da una gang di immigrati. La protesta di Assoturismo

Un’ennesima grave e violenta aggressione nella zona della Stazione Termini a Roma, divenuta sempre più pericolosa in orari notturni. Un turista britannico di 22 anni è stato rapinato alcune notti fa nei pressi dello scalo ferroviario. È successo in via Principe Amedeo, all’angolo con via Cavour.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, tre immigrati lo hanno minacciato con un coltello, spinto e rapinato di felpa, scarpe, portafoglio e cellulare, per poi darsi alla fuga. Il turista ha riportato anche delle ferite lievi alle mani. I malviventi si sono avvicinati a bordo di un’autovettura, sono scesi e hanno accerchiato il giovane che cercava di scappare. Uno dei tre ha estratto un coltello ferendolo alle mani per poi immobilizzarlo. Attimi di panico per il 22enne inglese, poi la rapina. Si tratta purtroppo dell’ennesima aggressione nella zona della Stazione Termini, un allarmante fenomeno che non tarda a calare e che segnala il picco di aggressioni in particolare durante la notte.

Un altro episodio gravissimo, sempre a stazione Termini, è stato denunciato nei primi giorni del 2024, sempre in orario notturno. Una cinquantenne romana che stava aspettando l’autobus davanti allo scalo ferroviario è stata avvicinata aggredita senza motivo da un immigrato nigeriano che l’ha colpita con un pezzo di legno dello schienale di una sedia fratturandole la tibia. A notare