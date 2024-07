Terrore a Roma, rapina con sparatoria al centro commerciale: razzia, scontro a fuoco con la guardia giurata e fuga

Poteva sembrare la scena di una serie come quelle che tutti vediamo sulle piattaforme tv, ma purtroppo sono sequenze di vita reale quelle in cui si sono ritrovati immersi i malcapitati clienti che questa mattina erano al centro commerciale Roma Est, in via Collatina quando, in una gioielleria del mall capitolino, hanno fatto irruzione banditi armati che, a volto coperto, hanno esploso copi di pistola a cui la guardia giurata in servizio ha risposto in difesa. Da quanto trapela al momento, quando momenti concitati e di terrore hanno gettato nel panico persone e dipendenti del centro, non risulta ci siano feriti fortunatamente. Quel che è certo è che i due rapinatori in azione hanno portato via i gioielli che erano negli espositori e sono fuggiti. E ora è in corso la caccia all’uomo da parte della polizia, che ha immediatamente attivato le ricerche.

Roma, rapina con sparatoria al centro commerciale

Le notizie arrivano col contagocce, e sono tutte filtrate dall’orrore di un blitz criminale rapido quanto brutale che ha sconvolto residenti della zona e, soprattutto, avventori del centro commerciale Roma Est, obiettivo preso di mira dai malviventi per razziare la gioielleria. Una rapina eseguita nel più classico degli stilemi malavitosi, con minacce alle commessa che, terrorizzata, hanno costretto a consegnare monili e gioielli in oro. Poi, quando una guardia giurata è intervenuta facendo rischiare ai rapinatori di mandare all’aria piano e bottino, ne è nato un conflitto a fuoco che ha messo in fuga i malviventi. Nel frattempo, commercianti e clienti si erano barricati nei negozi della galleria commerciale. E subito dopo sono giunte sul posto le volanti della polizia che, al loro arrivo, hanno trovato una folla ancora nel panico…

Gli spari all’improvviso tra la gente impegnata nello shopping, i bar aperti e i commessi alle prese con il superlavoro della prima settimana di saldi: sono le 10.30 quando al centro commerciale Roma Est tutto ha inizio: due banditi a volto coperto fanno fuoco per mettere a segno un colpo in gioielleria e fuggire dalla guardia giurata, che esplode a sua volta un proiettile senza ferire nessuno. «Stavo per cominciare il turno di lavoro, quando ho sentito questi due colpi e ho visto la gente scappare e urlare», racconta all’Adnkronos una commessa di Alcott. «Abbiamo sentito gli spari – aggiunge una collega del negozio di abbigliamento Nuvolari –. Inizialmente non abbiamo capito, poi abbiamo visto la gente correre e gli altri negozi abbassare le saracinesche. Ci siamo chiusi in magazzino coi clienti che erano all’interno. Sono stati minuti davvero spaventosi». Interminabili minuti di terrore e caos. Panico e ferocia.