Olimpiadi, sesto oro per l’Italia dal windsurf femminile. Jacobs e Alì in semifinale nei 100

Sesta medaglia d’oro per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi con Marta Maggetti che vince nella categoria Iq Foil del windsurf. Dopo sedici anni arriva la medaglia più pregiata nella disciplina. Maggetti è arrivata prima nella regata finale davanti all’israeliana Sharon Kantor, argento, e all’inglese Emma Wilson grande favorita, che deve accontentarsi della medaglia di bronzo.

Jacobs corre in 10″05: “Potevo fare meglio”

Meglio Jacobs che Alì nella batteria dei quarti di finale dei 100 metri alle Olimpiadi di Parigi, con il campione uscente in controllo e non al meglio e il suo compagno di staffetta che ha pagato una pessima partenza. Per entrambi, domani sera, l’appuntamento con le semifinali.

L’azione di Jacobs è apparsa pesante e lenta soprattutto nella prima parte di gara. Con un leggero vento contrario (0.3 metri al secondo), Marcell è riuscito a centrare la qualificazione diretta classificandosi secondo alle spalle del nigeriano Kayinsola Ajayi e correndo in 10″05. Semifinale anche per Ali, medaglia d’argento proprio dietro Jacobs agli ultimi europei di Roma. Chituru ha corso in 10″12 la batteria vinta dal keniano Ferdinand Omanyala.

Jacobs a fine gara ha detto: “Non mi sono piaciuto perché sono rimasto un po’ pesante nella prima parte di gara, senza lasciarmi andare come volevo, con sensazioni non ottime”.

I favoriti: da Thompson a Lyles

Il tempo migliore dell’anno lo ha fatto registrare il giamaicano Kishane Thompson con un eccellente 9″77. Occhio anche allo statunitense Noah Lyles, vincitore di 100 e 200 ai trials, anche se la sua specialità sembra essere il mezzo giro di campo dove ha fatto registrare uno strepitoso 19″31, a soli dodici centesimi dal record del mondo di Usain Bolt. Jacobs parte come outsider ma, proprio come accadde a Tokyo, potrebbe essere ancora una volta la sorpresa nella gara più importante della regina delle discipline olimpiche.

Fabbri e il sogno di emulare Andrei

Leonardo Fabbri, campione europeo in carica, fa registrare la migliore misura nel lancio del peso, (21,76) e vola in finale insieme all’altro italiano, Zane Weir, undicesimo con la misura di 21,00. Il sogno è quello di riportare all’Italia la medaglia d’oro a 40 anni di distanza dal trionfo a Los Angeles di Alessandro Andrei, l’atleta toscano che qualche anno dopo fece il record del mondo. Principale avversario l’americano Ryan Crouser, che detiene il primato stagionale. Appuntamento a stasera.