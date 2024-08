Olimpiadi, due ori per l’Italia da judo e canoa: fioretto femminile in finale, show di Musetti

Due medaglie d’oro per l’Italia alle Olimpiadi con l’impresa di Giovanni De Gennaro nel kayak, lo slalom della canoa, e nel judo femminile di Alice Bellandi. Ma il giovedì da leoni non si ferma qui perché altre medaglie sembrano in arrivo e il colore potrebbe essere quello più ambito.

Il successo di De Gennaro alle Olimpiadi

Giovanni De Gennaro ha conquistato l’oro del kayak nella canoa slalom. L’azzurro campione del mondo a squadre e campione europeo ha vinto in 88″22 davanti al francese Castryck e allo spagnolo Echaniz.

Bellandi da urlo e fioretto in finale

Alice Bellandi vince la finale nella categoria 78 kg del judo. L’azzurra ha sconfitta la portoghese Sampaio in semifinale e l’israeliana Lanir in finale. Altro, grande risultato dalla scherma, con il fioretto femminile che stasera lotterà per l’oro contro il Giappone. Sono già sedici in ogni caso le medaglie azzurre ai Giochi.

Volano Musetti e Paolini-Errani

Nonostante l’assenza di Sinner il tennis ci dà grandi soddisfazioni. Lorenzo Musetti straccia in due set il numero quattro del mondo Zveverev e va in semifinale dove lo attende il vincente dell’incontro fra Djokovic e il greco Tsitsipas. L’azzurro ha dato ancora una volta sfoggio della sua straordinaria abilità tecnica, giocando punti spettacolari, soprattutto con il rovescio, e confermando un momento di forma eccezionale.

Bene anche il doppio femminile con Paolini-Errani che battono in due set la coppia inglese Boulter-Watson. Anche per loro si avvicina la possibilità del podio, peraltro previsto già prima dei Giochi. Buone notizie anche dal beach volley con Cottafava-Niccolai che si qualificano agli ottavi di finale.

Il volley femminile vince davanti a Meloni

Continua la cavalcata della nazionale femminile di volley, allenata da Julio Velasco. Le azzurre, campionesse del mondo, battono 3-0 l’Olanda davanti al presidente Meloni e vanno ai quarti di finale.