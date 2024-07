Olimpiadi di Parigi: la carica record dei 400 azzurri e le speranze di medaglia per l’Italia

Tra undici giorni la fiaccola olimpica sarà accesa a Parigi e partiranno le Olimpiadi, l’evento sportivo più atteso, che arriva stavolta tre anni dopo Tokyo( previste nel 2020, furono posticipate per il covid). Per l’Italia è la spedizione più numerosa di sempre. Il gruppo azzurro che si dirige verso la capitale francese è composto infatti da 403 atleti, di cui 209 uomini e 194 donne, per prendere parte alla prossima edizione dei Giochi in programma dal 26 luglio all’11 agosto nella capitale francese.

Presenti in 34 discipline sportive

Saremo presenti in ben 34 discipline sportive con l’obiettivo di superare le 40 medaglie di Tokyo(10 ori, 1o argenti e venti bronzi). Atletica leggera, scherma, tennis, nuoto, canottaggio, arti marziali sono le discipline in cui possiamo ambire alla vittoria ma potrebbero arrivare tante altre sorprese.

Jacobs, Sinner, Tamberi

Diversi gli azzurri che possono vincere una medaglia, anche quella d’oro. Marcel Jacobs e la 4×100 e Tamberi nell’atletica leggera, Jannik Sinner, Jasmine Paolini e i due doppi (Vavassori-Bolelli e la stessa Paolini con la Errani) nel tennis, Greg Paltrinieri e e la regina Simona Quadarella nel nuoto. Poi il settebello nella pallanuoto e le squadre di volley maschile e femminile.

La Scherma: il nostro asso alle Olimpiadi e Ganna

La scherma italiana si prepara a brillare ai Giochi Olimpici di Parigi 2024, con i quartetti spada maschile e femminile pronti a conquistare almeno due prestigiose medaglie d’argento, oltre alla portabandiera Arianna Errigo. Secondo le previsioni, Filippo Ganna nella cronometro su strada maschile e Elisa Balsamo nella prova in linea donne sono candidati alla medaglia d’oro nel ciclismo.

Le grandi delusioni: basket e calcio

Niente giochi per le nazioni di calcio e di basket. L’under 21 non ha ottenuto il pass per Parigi consolidando una pessima tradizione(un solo oro memorabile a Berlino nel 1936 grazie allo squadrone di Vittorio Pozzo) mentre i cestisti guidati da Pozzecco si sono fermati in semifinale nell’ultima finestra utile per l’accesso in Francia.

47 medaglie nelle previsioni

Con un bottino di 47 medaglie, l’Italia si posiziona all’ottavo posto nella classifica generale virtuale delle Olimpiadi di Parigi 2024. Se fosse così supereremmo anche Atene 2004 ma non bisogna mettere limiti alla Provvidenza.