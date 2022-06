Nuoto, l’Italia nell’olimpo: tre ori e un bronzo. E Ceccon segna il nuovo record mondiale nei 100 dorso

Giornata memorabile per il nuoto italiano ai mondiali di Budapest: Thomas Ceccon ha vinto la medaglia d’oro nei 100 dorso, realizzando il nuovo primato mondiale. Il 21enne azzurro ha toccato in 51″60, precedendo gli statunitensi Ryan Murphy (51″97) e Hunter Armstrong (51″98). Oltre all’oro con record di Ceccon, però, l’Italia festeggia anche l’oro dei romani Giorgio Minisini, 26 anni, e Lucrezia Ruggiero, 22 anni, nel misto tecnico del nuoto sincronizzato e il bronzo delle azzurre nel libero combinato sempre del nuoto sincronizzato. Infine, ma solo per l’ordine cronologico in cui è arrivato, l’oro di Benedetta Pilato nei 100 rana.

Ceccon: «51”60 è tanta roba». E il Coni esulta: «Spazialeeeee!»

«Oggi sapevo di non avere rivali, ma devo ancora rendermi conto di quello che ho fatto, 51″60 è tanta roba. Mancavano i due russi, con loro sarebbe stata una sfida ancora più bella. L’obiettivo però non è questo, è molto più in alto», ha detto Ceccon, ai microfoni di Rai Sport, dopo il record mondiale che gli è valso l’oro. «Ceccon spazialeeeee!», si legge sul profilo Twitter del Coni.

Benedetta Pilato vince l’oro nei 100 rana

In serata, poi, è arrivato anche l’oro della 17enne Benedetta Pilato nei 100 rana. La 17enne pugliese trionfa con il tempo di 1’05″93 bruciando sul traguardo la tedesca Anna Elendt (1’05″98) e la lituana Ruta Meilutyte (1’06″02).

L’oro di Minisini e Ruggiero nel misto tecnico del nuoto sincronizzato

Grande anche la felicità di Minisini e Ruggiero, che con la loro performance sulle note del Requiem di Verdi hanno superato Giappone e Corea del sud. «Siamo contenti, abbiamo disputato una buona gara, il punteggio è in linea con la prestazione. Eravamo in pieno controllo e ho avvertito la sensazione che nessuno avrebbe potuto fermarci. Oggi festeggiamo questo bellissimo titolo mondiale e da domani si pensa al prossimo obiettivo perché voglio sempre di più», hanno detto.

Le azzurre vincono il bronzo: è la prima medaglia nel libero combinato

Ma la soddisfazione nel sincronizzato è stata doppia, grazie anche al bronzo della squadra femminile composta da Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, che hanno conquistato la decima medaglia della storia del nuoto sincronizzato ai campionati del mondo e la prima nella specialità del libero combinato.