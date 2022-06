Maturità dei big politici: Draghi secchione, il “60” della Meloni, il “48” per Salvini e il flop di Fico

Gli esami di maturità 2022 stanno per cominciare. Il 22 giugno si parte con la prima prova scritta, quella di italiano. Agli studenti arriverà nelle prossime ore l’in bocca al lupo di tanti esponenti della politica che in passato hanno affrontato e superato la prova. Che voti hanno preso i big della politica italiana?

Il presidente del Consiglio Mario Draghi, che ha frequentato il liceo Massimiliano Massimo di Roma, era un ottimo studente. ‘Agli atti’ le parole del suo compagno di classe Giancarlo Magalli in un’intervista all’Adnkronos: “Mario Draghi è il primo della classe anche in politica. Lo sapevamo e ce lo ha confermato. Già da ragazzino vinceva tutto pur non essendo secchione ma ironico. Lui le idee ce le ha e anche la capacità di metterle in pratica”.ù

Maturità dei politici, il voto basso di Roberto Fico

“Ho preso 40 alla maturità. Ma al di la del voto, di cui poi fui contento, la cosa importante di quell’esame è che è la struttura di quello che vuoi fare nella vita”, dice il presidente della Camera, Roberto Fico, a Skuola.net. Diploma con 100/100, nella ‘nuova era’ dell’esame di maturità, per il ministro degli Esteri Luigi Di Maio al liceo Vittorio Imbriani di Pomigliano d’Arco. Di Maio discusse una tesina sulle scelte nella storia.

Il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, si è diplomato con 56/60:. “In ginnastica sono andato sempre molto male, ma ero un grande appassionato di storia. Poi ho fatto scienze politiche e in seguito economia”, ha raccontato a Skuola.net.

Giuseppe Conte, massimo dei voti

Massimo dei voti per l’ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 Stelle ha concluso il liceo classico con 60/60 al Pietro Giannone a San Marco in Lamis (provincia di Foggia). Diploma e maturità classica con 48/60 per Matteo Salvini. “Se potessi tornerei agli anni del Manzoni a Milano, con i miei italiano e latino allo scritto, greco e storia all’orale, e un 48 finale”, le parole del leader della Lega riportate dal Corriere della Sera.

Massimo dei voti per Giorgia Meloni. La leader di Fratelli d’Italia, come ha spiegato a Skuola.net, si è diplomata in lingue con 60/60: “Ero sicuramente una che andava bene a scuola ed ero già impegnata politicamente”.