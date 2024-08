Olimpiadi, decimo oro. Pallanuoto derubata dagli arbitri, Condemi: “Orgoglioso di essere italiano, torneremo”

Decimo oro e Tokyo eguagliata per l’Italia alle Olimpiadi di Parigi. Ruggero Tita e Caterina Banti sono bicampioni Olimpici nel Nacra 17 misto. Hanno bissato il successo di tre anni fa in Giappone che ci consente di raggiungere lo stesso numero delle medaglie più pregiate quando mancano ancora altri tre giorni. Ma a tenere banco è lo scandalo della pallanuoto maschile, con l’Italia letteralmente defraudata nel quarto di finale contro l’Ungheria, poi perso ai rigori.

Pallanuoto: Condemi non doveva essere espulso

Sul 2-3 nell’incontro contro l’Ungheria ci è stata annullata ingiustamente una rete e Francesco Condemi è stato espulso immotivatamente. Una decisione assurda, che la Fin ha contestato facendo ricorso e chiedendo che la partita fosse ripetuta. Il ricorso è stato respinto ma la squalifica dell’azzurro è stata annullata, quasi a voler dire che avessimo ragione. La Federazione si rivolgerà al Tas di Losanna ma a Giochi finiti è pressoché impossibile che facciano ripetere la competizione.

Le parole di Condemi

“Siamo italiani e siamo superiori a tutto questo: sempre a testa alta e mani sul cuore. Sono orgoglioso di essere nato italiano: torneremo!”, cosi sul suo profilo Instagram Francesco Condemi ha commentato lo scandaloso arbitraggio di ieri contro i magiari. “Non riesco ad esprimere nessun tipo di emozione per quanto accaduto e mi chiedo cosa possano imparare i bambini da un atto come quello di ieri, in cui la politica è al di sopra dello sport. – attacca ‘Ciccio’ sul suo profilo Instagram -. L’unica cosa di cui sono certo è che, anche se il percorso è molto lungo, la ruota della vita gira per tutti: se ne può stare certi”.

Quante medaglie ci hanno fregato alle Olimpiadi

L’oro sacrosanto di Macchi nel fioretto maschile trasformato in argento, il bronzo negato a Giuffrida nel judo femminile, la D’Errigo nel fioretto femminile e la pallanuoto ieri, senza considerare la boxe: l’elenco dei torti arbitrali subiti dall’Italia a Parigi è lungo. Abbiamo perso almeno tre medaglie, più un mancato oro. Un’altra perla di queste pessime Olimpiadi.