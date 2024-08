Oggi il Palio di Siena con i reali olandesi. Washington Post: “Evento più affascinante delle Olimpiadi”

Meglio delle Olimpiadi. Così, per il Washington Post, è il Palio di Siena che si disputa oggi alla presenza dei reali olandesi e nello spirito delle contrade, elemento che da sempre ne fa un momento ibrido di sport, spettacolo, appartenenza e identità. Sul prestigioso quotidiano statunitense è apparso un editoriale che elogia il Palio e lo ritiene più seducente delle Olimpiadi, la cui ultima edizione parigina è terminata appena cinque giorni fa.

L’articolo del WP sul Palio di Siena

Il Washington Post ha celebrato il Palio come la miglior corsa del mondo, tanto da far dimenticare le Olimpiadi, come scrive l’editorialista Rick Reilly in un resoconto appassionato.

“Se ti piacciono il Kentucky Derby, i demolition derby e le risse tra bande Shark vs. Jets e ti stai chiedendo: ‘Ehi, è possibile che tutte queste cose si possano combinare?’ La risposta è sì. Si chiama Palio”, scrive il giornalista americano che poi sottolinea il grande spirito identitario che contraddistingue da sempre la corsa. “Viviamo in un mondo così diviso, rancoroso, tanto da far sembrare che ogni tradizione popolare possa essere cancellata o cambiata.”, per poi chiudere dicendo che “Non è rimasto niente di intatto come il Palio, qualcosa pieno di passione che è nel sangue, fino in fondo ai globuli”.

Il parterre de Rois

Ci sarà anche la regina Beatrice dei Paesi Bassi al Palio, accompagnata dalla principessa Mabel, da due figlie e da altri componenti della famiglia reale. Con lei, ad assistere al Corteo Storico e alla carriera, anche l’ambasciatore del Qatar, Youssef Al-Sada, Christopher Trott, l’ambasciatore del Regno Unitopresso la Santa Sede, il fotografo Dan Winters, e Luca Venturi a cui è stato assegnato il Mangia 2024, il riconoscimento del Comune per la sua attività di fondatore della rassegna internazionale di fotografia Siena Award.

Si inizia alle 19, con 10 contrade

La manifestazione prenderà il via alle 16.50, con l’ingresso in piazza del Corteo Storico, mentre i cavalli usciranno dal Cortile del Podestà alle 19. A partecipare a questa edizione saranno 10 delle 17 Contrade senesi. Sette di queste gareggeranno di diritto: Selva, Lupa, Valdimontone, Onda, Nicchio, Leocorno e Civetta. Le restanti tre sono state invece sorteggiate lo scorso 7 luglio: si tratta di Chiocciola, Oca e Istrice.