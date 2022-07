Palio di Siena 2022: il Drago vince al fotofinish. Per il fantino Tittia è la terza vittoria consecutiva (video)

La contrada del Drago con il fantino Giovanni Atzeni, detto Tittia, ha vinto il Palio di Siena del 2 luglio 2022 con il cavallo Zio Frac. Per Tittia è il terzo palio vittorioso consecutivo, l’ottavo della sua carriera. il Palio della rinascita, due anni dopo la sosta forza per la pandemia. La corsa ha avuto ben 5 false partenza dopo quella giusta che ha visto vincere il fantino. Una giornata piena di colpi di scena dopo l’esclusione di Istrice e Civetta, la carriera per solo 6 contrade: hanno lasciato infatti anche il Leocorno e il Bruco.

La folla – circa 20mila persone presenti, 14.700 quelli in piedi nella conchiglia, 3mila quelli seduti e paganti sugli spalti – ha applaudito a lungo i cavalli e i fantini. Per i contradaioli senesi era una festa attesa da due anni, dopo che il Covid ha imposto di non correre il Palio.

Palio di Siena 2 luglio 2022 davanti a ventimila spettatori

Corrono il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano le Contrade di Drago, Bruco, Chiocciola, Pantera, Torre, Valdimontone, Leocorno e Lupa. La Contrada vincitrice si aggiudica il ‘Cencio’, ovvero il drappellone che quest’anno porta la firma della pittrice inglese Emma Sergeant: è un elegante lavoro figurativo, in cui l’abile tratteggio a gouche, esalta la rappresentazione dando vita a quel connubio tra sacro e profano che il Palio di Siena è in grado di creare. Di grande impatto visivo la testa di un cavallo che domina tutta la parte centrale, il vero e unico protagonista della Festa senese, che sprigiona bellezza, forza. Le Contrade della Civetta e dell’Istrice non hanno partecipato al Palio per degli infortuni ai cavalli. Il sindaco Luigi De Mossi ha precisato che i due animali hanno avuto “piccoli infortuni che non pregiudicano la vita dei cavalli: presto potranno tornare a correre”. “Il dovere del Comune prevale sulla passione delle singole Contrade con grande rispetto delle Contrade medesime”, ha affermato De Mossi. “Se ci sono dei piccoli infortuni che possono pregiudicare la vita dei cavalli, il Comune ha il dovere di intervenire”. E così ha fatto imponendo lo stop alle corse per Vankook, il cavallo della Civetta, e Schietta, il cavallo dell’Istrice.

Tra gli ospiti a sorpresa Nancy Pelosi

Tra gli ospiti speciali del Palio di Siena, il “Palio della rinascita” come è stata o ribattezzato, a sorpresa è arrivata la Speaker of the House del Congresso americano, Nancy Pelosi. L’esponente politica democratica, terza carica istituzionale degli Stati Uniti, è stata ricevuta dal sindaco di Siena Luigi De Mossi e dalla giunta comunale nella Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico, in piazza del Campo,