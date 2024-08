L’estate dei vip in Italia: Madonna a Portofino, Sting mangia pizze e fichi a Massa Lubrense

L’estate dei vip internazionali coincide sempre con l’Italia. Portofino, Capri, il Salento, la Sardegna la Sicilia ospitano le grandi star. Per non parlare dei magnati, alla Bezos, che ormeggiano yacht stratosferici. Dopo Robert De Niro che è stato per alcuni giorni ad Ischia, è la volta di Madonna e Sting. Portofino per la regina del pop, Massa Lubrense e tanta sobrietà per l’ex leader dei Police.

Madonna a Portofino da Dolce e Gabbana

Madonna, che è di chiari origini italiane, è giunta a Portofino in vista del suo sessantaseiesimo compleanno, che festeggerà dopo ferragosto, proprio il 16. Ospite nella lussuosa villa degli stilisti Dolce e Gabbana farà certamente un’incursione nella piazzetta.

Robert De Niro lascia Ischia

Sembrava che quella ad Ischia dovesse essere soltanto una toccata e fuga ed invece Robert De Niro è restato più giorni del previsto sull’Isola verde, dove è arrivato con moglie e figlia domenica mattina a bordo del Disco Volante, uno yacht di 36 metri. Prima tappa al Giardino Eden e poi dal pomeriggio la barca è rimasta ormeggiata al porto turistico di Casamicciola. In questi giorni ad Ischia De Niro ha cercato soprattutto relax e privacy, scendendo a terra poche volte; per questo il personale di Marina di Casamicciola ha steso attorno al Disco Volante un discreto ma efficace cordone di vigilanza che ha tenuto alla larga curiosi e paparazzi.

La classe di Sting, umile e grande

Tutta un’altra pasta Sting. Il grande cantante inglese è a Massa Lubrense, sempre in provincia di Napoli. Il cantante è arrivato via mare nella prima serata di ieri e si è lasciato coccolare da qualche chiacchierata e curiosità raccontata in riva al mare. Per lui pizza e fichi, questi ultimi appena colti dagli alberi: “In tanti lo hanno riconosciuto -commenta Raffaele Mastellone, del ristorante La Tavernetta dove Sting ha cenato – ma lo hanno lasciato tranquillo. A conquistare tutti noi è stata la sua semplicità. È rimasto colpito quando mio fratello, appena lui ha chiesto i fichi, con molta tranquillità è andato a prenderli dal nostro orto”. Dopo cena, l’artista ha scelto di passeggiare in spiaggia prima di andare via sempre attraverso il mare.

L’estate dei vip: cafonal e umiltà

C’è chi è sul cafonal spinto, con tanto di yacht, bodyguard, piazzate e sceneggiate e chi, come Sting, dimostra la sua semplicità e la sua classe. L’estate dei vip è sempre la stessa, da sempre. Con l’Italia meta più ambita per la sua straordinaria bellezza.