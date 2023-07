Robert De Niro sbarca a Napoli. Accoglienza trionfale per la leggenda del cinema, tra pizze e musei

Robert De Niro nei quartieri di Totò alla “sanità” e poi in giro a Napoli. Il grande attore italo-americano in vacanza in Italia ieri è giunto nella città di Partenope. Molti ragazzi si sono radunati attorno all’attore chiedendo di poter fare delle foto. De Niro ha detto si ma ha rifiutato con cortesia i video. Robert De Niro è in Campania già da lunedì 24 luglio: l’attore newyorkese, infatti, nella serata di lunedì è stato avvistato al ristorante Lo Scoglio – meta in estate di parecchi vip – a Marina di Cantone, a Nerano, nella Penisola Sorrentina. Una vera e propria crociera nel nostro Mediterraneo quella che sta facendo Robert De Niro, a bordo di un mega yacht e in compagnia dei suoi figli: qualche giorno fa, infatti, l’attore si trovava alle isole Eolie, in Sicilia.

Essere Robert De Niro: la pizza da Ciro Oliva

L’attore, due volte Premio Oscar (al miglior attore non protagonista nel 1975 e al miglior attore nel 1981)è andato al quartiere nativo di Antonio De Curtis, qui, infatti, De Niro ha dapprima gustato una pizza da Concettina ai Tre Santi e, poi, si è concesso il famoso “Fiocco di neve” nella pasticceria Poppella.

Da Vito Corleone a Noodles, i suoi ruoli epici

80 anni fra tre settimane, figlio di emigrati molisani, Robert De Niro è considerato uno dei più grandi attori di tutti i tempi. La notorietà arrivò il 1974 con la straordinaria interpretazione del giovane Vito Corleone, nella seconda edizione del Padrino, che gli valse l’Oscar, replicato nel 1981 per Toro Scatenato, il film di martin Scorsese in cui interpretava il celebre pugile Jack La Motta. Ma straordinaria fu l’interpretazione di Noodles in “C’era una volta in America”, il kolossal di Sergio Leone del 1984. Nonostante la tiepida accoglienza di pubblico e critica il film nel tempo è stato riconosciuto come uno dei capolavori del grande schermo.