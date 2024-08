La scuola è chiusa ma i collettivi di sinistra già scioperano contro la riforma Valditara

Un po’ come Landini lo scorso anno con la manovra. La Scuola è ancora chiusa e apre intorno a metà settembre, a seconda delle regioni, ma i collettivi di sinistra già annunciano gli scioperi contro il ministro Valditara e la sua riforma. L’anticipazione dell’autunno “caldo” che, insieme alle manifestazioni filoislamiche, vedrà in prima linea i movimenti più estremisti della sinistra giovanile schierati contro il governo.

La fatwa contro la Scuola e il ministro

Come riporta Il Giornale, a dar fuoco alle ceneri è, come sempre, Osa, la costola più giovane di Cambiare Rotta, organizzazione giovanile comunista che imperversa nelle università. La chiamata per “l‘autunno caldo” è arrivata con anticipo rispetto al passato. Tema dello scontro: la riforma Valditara. Secondo Osa, la riforma disegna un mondo della scuola “ reazionario, neoliberista, sempre più asservito al mercato, in continuità diretta con gli ultimi 30 anni di politiche e col modello europeista di scuola. Una continuazione della scuola neoliberista con i caratteri reazionari”.

Le “colpe” del ministro? La parola Patria

Ma quali sarebbero le colpe di Valditara? L’obbligo di portare tra i banchi l’educazione civica, rispettando alla lettera quello che dice la carta costituzionale. Proprio il titolare del dicastero della pubblica istruzione ha sottolineato, “l’importanza di educare i giovani alla consapevolezza di appartenere a una comunità nazionale che ha una storia e valori, a iniziare da quelli scritti nella Costituzione e che la stessa Carta definisce Patria”.

Probabilmente la parola Patria avrà fatto saltare sulla sedia i rappresentanti delle organizzazioni giovanili di estrema sinistra, già protagonisti di occupazioni di aule universitarie e di pesanti manifestazioni contro Israele.

L’incredibile denigrazione della democrazia

Nella nota di Osa, questi valori vengono definiti letteralmente, “valori nazionali europei ed occidentali, quelli delle ‘democrazie’ che non si fanno problemi a reprimere il dissenso politico, che hanno alle spalle secoli di colonialismo, di oppressioni di popoli”. Certo, la democrazia è per sua natura imperfetta e la storia del colonialismo è una triste pagina per molti Paesi europei, ma la critica dovrebbe essere rivolta contro quei regimi(ancora viventi) che hanno fatto della repressione fisica e dell’eliminazione dell’avversario(nemico) politico il loro mantra ma per i ragazzi di Osa, in sintesi, Stalin è meglio di Churchill.

Lo sciopero proclamato in anticipo