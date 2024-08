Biden torna a demonizzare Trump: “Se vince Harris potrebbe scatenare un bagno di sangue davvero”

Joe Biden torna a farsi sentire in tv, dopo la scelta di ritirarsi dalla corsa per la Casa Bianca, e lancia l’allarme di una nuova Capitol Hill nel caso in cui Kamala Harris dovesse vincere le elezioni. La Cbs News ha resto le anticipazioni dell’intervista al presidente che andrà in onda domenica 11 agosto.

Le parole di Biden

Donald Trump sconfitto alle elezioni del prossimo 5 novembre? Il passaggio di poteri potrebbe non essere pacifico. Parola del presidente Biden, che spiega di “non essere affatto fiducioso” sull’ipotetico scenario post voto in caso di una disfatta per il tycoon. Questo il timore del dem nelle anticipazioni della sua prima intervista dall’annuncio del ritiro dalla corsa presidenziale.

“Bagno di sangue? Possibile”

Archiviato in fretta il momento di unità nazionale dopo l’attentato al candidato repubblicano, l’attuale inquilino della White House ci va giù duro contro Donald Trump: “Quello che dice, quando parla di bagno di sangue, lo dice sul serio. Noi non lo prendiamo seriamente, ma lo pensa. Tutta quella roba su ‘Se perdiamo ci sarà un bagno di sangue, sarà stata un’elezione rubata’, la pensa”, ha continuato Biden parlando con Robert Costa, corrispondente della Cbs News. “Guardate cosa stanno cercando di fare ora nei distretti elettorali locali dove le persone contano i voti”, ha detto ancora il presidente, aggiungendo: “Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci”.

Le parole di Trump travisate

Il tycoon a marzo (durante un comizio nell’Ohio) aveva effettivamente dichiarato che una sua sconfitta alle presidenziali avrebbe causato, “un bagno di sangue”, ma aveva poi specificato il senso di quelle parole, definendole una metafora del possibile crollo economico che avrebbe interessato gli Stati Uniti in caso di vittoria dei democratici.

L’unico bagno di sangue lo ha vissuto “The Donald”

In realtà l’unico vero bagno di sangue, per fortuna non letale, lo ha vissuto Trump, sfuggendo per miracolo alla morte durante l’attentato. Un attentato maturato anche per le negligenze dei servizi di sicurezza, tuttora sotto l’egida di Joe Biden.