Trump agli italiani d’America: “Brava Meloni, ha vinto le Europee, ha gestito il G7 e ha orientato Biden”

A Philadelphia il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti, Donald Trump ha incontrato un gruppo di italo-americani guidato da Carmine Berardi, figlio dell’ex deputato Amato e ha elogiato il premier italiano Giorgia Meloni. Davanti alla platea l’ex presidente Usa si è complimentato per i successi elettorali ottenuti dalla Meloni alle elezioni europee e per come ha gestito il G7, oltre a sferrare una battuta velenosa su Biden.

In questo contesto, ha infatti fatto una chiara allusione sull’attuale presidente degli Stati Uniti e ricandidato alla Casa Bianca: “La Meloni è riuscita persino a far orientare Biden…”. Trump, nel corso dell’intervento dove ha elogiato Meloni, ha inoltre sottolineato i significativi contributi degli italo-americani agli Stati Uniti ed espresso la sua profonda gratitudine alla comunità tricolore.

Trump elogia Meloni e punge Biden

Intanto, ad Atlanta, è tutto pronto per il duello tv tra Biden e Trump: domani alle 21 ora locale (3 di notte ora italiana) i due candidati si sfideranno per 90 minuti, rispondendo alle domande dei moderatori, i giornalisti della Cnn Jake Tapper e Dana Bash.

Sul podio Biden e Trump, che hanno rispettivamente 81 e 78 anni, non potranno portare nessuno appunto o dichiarazione preparata. Verrà messo a loro disposizione un blocchetto con una penna per segnarsi degli appunti durante il corso del dibattito. Per decidere le posizioni dei due candidati sul palco, i team si sono “sfidati” a colpi di lancio di monetina, con il team di Biden che ha vinto ed ha scelto il podio sulla destra. Ma facendo così ha lasciato a quello di Trump la possibilità di scegliere di essere l’ultimo a fare la dichiarazione conclusiva, lasciando così all’ex presidente la parola finale. Infine, ci saranno due interruzioni pubblicitarie ma durante questi break i candidati non potranno parlare con il proprio staff elettorale. Dopo il dibattito di domani, i candidati si sfideranno solo un’altra volta prima del voto di novembre, il prossimo 10 settembre sulla Abcnews.

Dove vedere il faccia a faccia Trump Biden

In Italia il dibattito andrà in onda nella notte tra giovedì 27 e venerdì 28 giugno a partire dalle 2:30 del mattino sul canale Nove e sarà visibile in replica sullo stesso canale alle 23:00. Il confronto sarà trasmesso, con traduzione in italiano, anche da SkyTG24 a partire dalle 3:00.