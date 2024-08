Gli Oasis tornano insieme dopo quindici anni: tour nel Regno Unito e in Irlanda nel 2025

Gli Oasis tornano insieme dopo quindici anni. Una reunion attesa dai fans di tutto il mondo che vedrà la band guidata dai fratelli Gallagher impegnata in un tour, il prossimo anno, che toccherà praticamente tutto il Regno Unito e l’Irlanda.

Le date del tour degli Oasis

Gli Oasis nell’estate del 2025 suoneranno a Cardiff, Manchester, Londra, Edimburgo e Dublino. Saranno i loro unici concerti in Europa il prossimo anno, un evento live tra i più importanti e attesi del decennio. I fratelli Gallagher hanno riscosso successo con i loro progetti individuali dalla separazione della band nel 2009, con 10 album alla testa delle classifiche britanniche e innumerevoli esibizioni come headliner a festival e in stadi e arene.

70 milioni di dischi venduti

Tra le band più note e di successo del rock e, in particolare, del Britpop, movimento di cui figurano tra i pionieri, gli Oasis sono il gruppo inglese di maggiore impatto dagli anni novanta. Hanno pubblicato in totale 11 album e si stima che abbiano venduto oltre 70 milioni di dischi, di cui 18 nel solo 1996.

Vantano 8 singoli piazzatisi al primo posto della classifica del Regno Unito, 22 singoli consecutivi entrati nella top 10 inglese e hanno raccolto 15 NME Awards, 6 Brit Awards, 9 Q Awards e 4 MTV Europe Music Awards. Nell’agosto del 1996 tennero a Knebworth Park uno dei più grandi concerti all’aperto mai realizzati nel Regno Unito: l’evento fu seguito complessivamente da 250mila spettatori (i biglietti andarono esauriti in 2 giorni), con una richiesta di tagliandi superiore a 2,6 milioni di persone, pari al 5% della popolazione britannica di allora.

I fratelli Gallagher

Guidato dal chitarrista, cantante, compositore e autore Noel Gallagher e dal fratello Liam Gallagher, cantante frontman e in seguito anche compositore e autore, la loro musica, a metà tra il rock anni settanta e il rock and roll al tempo stesso ruvida e melodica, ha saputo dare un nuovo significato al termine Britpop, mentre i loro continui litigi e il loro atteggiamento talvolta bizzoso e rude sono stati oggetto di un’attenzione crescente da parte dei media.

Oggi la reunion che fa già presagire un boom di vendite dei biglietti.