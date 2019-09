Bruce Springsteen taglia il traguardo dei 70 anni e continua a incantare i suoi fan

Bruce Springsteen taglia il traguardo dei 70 anni e The Boss viene celebrato con playlist delle sue canzoni da tutti i media, mentre fioccano gli auguri sui social. Il re del rock è infaticabile come sempre: quest’anno ha pubblicato l’album “Western Stars” mentre il 25 ottobre arriverà nei cinema il film, che ha lo stesso titolo del disco. Inoltre sta lavorando al nuovo album con la E Street Band. Settant’anni e non sentirli affatto, dunque, anche grazie all’affetto di milioni di fan in tutto il mondo.

L’esordio discografico di Springsteen è datato 1973, dopo un provino con il leggendario John Hammond. Sarà tuttavia il disco “Born to Run“, due anni dopo, a farne una leggenda del rock. Non è un caso che “Born To Run” verrà scelto anche come titolo della sua autobiografia. E’ un pezzo che nei suoi concerti non manca mai, lo canta sempre all’inizio dei bis:«Ogni sera, quando arriva il suo momento, è qualcosa di monumentale».

Con “Tunnel of Love” comincia invece il distacco dalle E Street Band, un itinerario musicale premiato con l’Oscar vinto per “Streets of Philadelphia“. Con l’apertura del nuovo millennio arriverà anche il momento della pacificazione e della reunion con la E Street Band, suggellata dall’album “The Rising“.

Non ha mai fatto mistero del rapporto privilegiato con il pubblico, dal quale trae linfa ed energia per continuare. Non a caso i suoi concerti leggendari durano tre ore e oltre: “Quando ho cominciato la mia carriera, avevo un’idea di come la musica avesse influenzato me, di come mi avesse dato un’idea del mondo al di fuori della mia città. La musica mi dava un senso di gioia, di tristezza, di opportunità. Tutte cose che ho cercato di comunicare anch’io, e il pubblico riflette questi sentimenti, ti dà la possibilità di capire se hai davvero trasmesso queste emozioni.”