Giochi, l’atleta Michel ricoverata dopo la gara nella Senna, il Belgio ritira la squadra dal triathon

Il Belgio ha ritirato la sua squadra dalla staffetta triathlon in programma oggi a Parigi. L’atleta Claire Michel è stata colta da un malore e ricoverata nel centro clinico del Villaggio Olimpico, come riportano l’Equipe e il New York Times. La triatleta risulta infettata dal batterio dell’Escherichia coli (che può causare problemi allo stomaco e all’intestino). Michel aveva partecipato alla prova individuale di triathlon mercoledì nelle acque della Senna e ha accusato problemi alcuni giorni dopo. Il Comitato Olimpico del Belgio non ha fornito dettagli sul suo stato di salute, i media locali però parlano di infezione da escherichia coli.

Parigi, l’atleta belga Michel ricoverata per infezione virale

Nel mirino la qualità delle acque del fiume della capitale che ha causato la cancellazione di diversi allenamenti prima delle gare individuali e anche prima della staffetta. La Senna è risultata troppo inquinata dopo la pioggia caduta negli ultimi giorni sulla capitale francese. Alla vigilia della gara di triathlon di questa mattina il Comitato olimpico belga e la federazione hanno ufficializzato il ritiro dalla staffetta perché “Claire Michel, un membro della squadra, purtroppo è malata”. Nella nota ufficiale si spiega che la rinuncia alla staffetta è stata presa “nei colloqui con gli atleti e lo staff. Il Comitato olimpico belga e la federazione triathlon sperano che la lezione venga appresa in vista delle prossime competizioni di triathlon alle Olimpiadi”, la stoccata agli organizzatori di Parigi 2024.

L’allarme degli infettivologi: altri tre casi

La qualità della acque del fiume torna sotto accusa dopo le immagini degli atleti che vomitano alla fine della prova di nuoto e la decisione del Belgio scatena la polemica. Quello dell’atleta belga potrebbe non essere l’unico caso. Nell’ultimo report sulle allerte sanitarie mondiali gli esperti segnalano altre possibili ‘vittime’ della Senna. “La Svizzera ha segnalato che un triatleta che aveva gareggiato nella Senna ha avuto una infezione allo stomaco”, si legge nel report. “Ma hanno detto che era impossibile dire con certezza se fosse collegata alla gara perché le altre delegazioni non avevano registrato casi. Sempre la Svizzera ha comunicato che anche il nuotatore scelto per sostituire quello malato si è ritirato per una infezione gastrointestinale. Ma quel nuotatore non aveva partecipato ad alcuna gara nella Senna”. Oltre alla Svizzera, “anche la delegazione della Norvegia ha avuto un triatleta che si è sentito male il giorno dopo aver gareggiato e nuotato nella Senna. Ma il triatleta ha pensato che la causa fosse un’intossicazione alimentare”.