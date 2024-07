Stuprato e rapinato da due extracomunitari a Bolzano, scattano gli arresti

Scattano gli arresti per due nordafricani accusati di avere picchiato e violentato a Bolzano un ragazzo in strada. È accaduto in pieno centro nei giorni scorsi. La vittima, uno straniero di 29 anni, dopo la brutale aggressione si era rifugiata in un hotel e aveva chiesto aiuto. I responsabili sono stati individuati oggi.

I carabinieri della sezione operativa di Bolzano dopo una breve ma intensa indagine hanno arrestato i due uomini in base a due ordinanze di custodia cautelare emesse dal Gip di Bolzano . Si tratta di due nordafricani di 24 e 31 anni, fotosegnalati, ma finora incensurati, senza fissa dimora, che giravano fra Bolzano e Trento. Mentre il primo era stato arrestato il 28 giugno a Bolzano , l’altro è stato arrestato stamani a Trento in una zona mal frequentata. I due si trovano entrambi in carcere.

Il ragazzo avvicinato in una discoteca in centro a Bolzano

Il ragazzo straniero, vittima della violenza sessuale di gruppo e della rapina del cellulare e dei soldi che aveva con sé, era stato avvicinato da uno dei due, davanti a una discoteca nel centro di Bolzano ed era entrato in confidenza con i nordafricani. Poco dopo, nelle vie del centro l’agguato, il ragazzo è stato malmenato e gli hanno spruzzato dello spray al peperoncino, per poi abusarne.

Il ragazzo è poi arrivato all’albergo, dove lavorava e alloggiava e si è fatto convincere a chiamare le Forze dell’Ordine. Quando sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile avevano ben pochi elementi su cui iniziare le indagini, perché la vittima era in condizioni talmente precarie da non riuscire a spiegare i fatti. Dopo aver visionato le telecamere della zona, i carabinieri sono riusciti a ricavare i tratti somatici dei due individui e dopo diversi accertamenti tecnici i carabinieri sono risaliti alla loro identità.

Dalle prime notizie sembra che i due presunti autori della violenza siano immigrati irregolari.