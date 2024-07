Sinner ha la febbre, ma non rinuncia alle Olimpiadi: la partenza per Parigi è rimandata

Probabilmente Jannik Sinner non è il nostro atleta di punta per le Olimpiadi che iniziano fra tre giorni a Parigi, ma è certamente quello più prestigioso. Per la prima volta andiamo ai Giochi avendo il numero uno del ranking mondiale nel tennis, anche se le sue speranze di medaglia sono frustrate dalla superficie parigina in terra battuta, che non è proprio il suo forte. A 72 ore dall’accensione della fiamma, il campione altoatesino ha la febbre. Una condizione che non gli impedirà di essere presente in Francia, ma che potrebbe debilitarlo ulteriormente.

L’arrivo di Sinner previsto per giovedì

Il numero uno del seeding si trova nella sua residenza monegasca. Lo stato febbrile non è preoccupante e non sembra dovuto ad altri fattori. Sarà per questo a Parigi non prima di giovedì 25, il tempo di assistere al sorteggio e di partecipare, il giorno dopo, dietro i portabandiera Tamberi e D’Errigo, alla sfilata di ingresso con tutti gli altri atleti azzurri.

Sinner sarà testa di serie numero nel tabellone a 64. E’ certo che eviterà in semifinale uno tra Djokovic ed Alcaraz. Con un tabellone favorevole potrebbe andare dritto in finale e giocarsi la medaglia d’oro, presumibilmente proprio contro Carlitos Alcaraz. Il n. 1 del ranking, che giocherà a Parigi sui campi del Roland Garros, è reduce dal quarto di finale perso a Wimbledon contro il russo Daniil Medvedev ma si presenterà ai Giochi comunque da leader del ranking ATP dopo aver vinto gli Australian Open, il Masters 1000 di Miami e due tornei ATP 500 nel corso di questa stagione, oltre ad avere raggiunto le semifinali sempre a Parigi al Roland Garros.

In doppio con Sonego

Jannik giocherà anche il doppio in terra d’Oltralpe insieme a Sonego. Anche se in questa specialità abbiamo una coppia sulla carta molto più forte(Bolelli-Vavassori) che quest’anno ha raggiunto due finali slam. Cerchiamo qualche medaglia e tra Sinner, Musetti, i doppi, Paolini qualcosa arriverà.