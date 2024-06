Tutti pazzi per Sinner numero uno: la politica plaude al talento e al giorno storico dello sport italiano

Fieri di Jannik Sinner, numero uno sulla vetta del mondo del tennis. Djokovic si ritira dal Roland-Garros a causa di un infortunio al ginocchio destro: questo l’annuncio arrivato dall’organizzazione del torneo parigino. E con il ritiro del campione serbo, l’azzurro diventerà matematicamente numero uno al mondo dal prossimo lunedì. Insomma, adesso non ci sono più dubbi: il ritiro di Novak Djokovic per problemi fisici prima del quarto di finale del Roland Garros contro Casper Ruud certifica il sorpasso in vetta alla classifica ATP da parte del tennista azzurro ai danni del 24 volte campione Slam.

Tutti pazzi per Sinner numero uno

Sarà infatti ininfluente, in tal senso, l’esito del percorso del ventiduenne altoatesino a Parigi, dove ha già raggiunto i quarti in virtù dei successi contro Christopher Eubanks, Richard Gasquet, Pavel Kotov e Corentin Moutet. Grazie ai magnifici risultati ottenuti negli ultimi 365 giorni, Sinner diventerà comunque leader del ranking mondiale al termine dello Slam nella capitale francese.

È l’ennesimo primato dell’allievo di Riccardo Piatti prima e di Simone Vagnozzi e Darren Cahill ora. Jannik, trascinatore della Nazionale che nel 2023 ha conquistato la seconda Coppa Davis della storia, sarà il primo italiano numero 1 ATP, ciliegina sulla torta di una stagione straordinaria in cui è già diventato il primo azzurro a conquistare il trofeo degli Australian Open. Unico rappresentante del nostro Paese ad aver raggiunto la finale delle ATP Finals (lo scorso anno a Torino), Sinner taglia questo prestigioso traguardo proprio durante il Roland Garros, ultimo torneo valido per la graduatoria che genererà l’entry list del torneo olimpico e sede degli incontri di tennis di Parigi 2024.

La conquista sul campo del primato e della semifinale di Parigi

Detto ciò, Jannik Sinner vola comunque anche in semifinale al Roland Garros, e lo fa sapendo di essere già il nuovo numero uno al mondo. Il 22enne altoatesino ha battuto in tre set, con il punteggio di 6-2, 6-4, 7-6, il bulgaro Grigor Dimitrov. Ora, in semifinale, Sinner affronterà il vincente della sfida tra Tsitsipas e Alcaraz, in programma questa sera.

Sinner, dalla semifinale parigina alla vetta del ranking mondiale

Intanto tutti, ma proprio tutti, esprimono viva soddisfazione e orgoglio per il primato di Sinner. E dall’establishment sportivo, alla politica. A partire dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che ha celebrato con un post sui social e una foto che li ritrae insieme, il «Primo italiano nella storia a conquistare la vetta della classifica mondiale». Un campione che da lunedì prossimo è ufficialmente il nuovo numero 1 del tennis mondiale. Un traguardo atteso e sperato, e finalmente, meritatamente raggiunto. E allora via con i riconoscimenti e i festeggiamenti.

Il ministro Urso su Sinner numero uno: «Giorno storico per lo sport italiano»

«È un giorno storico per lo sport italiano: mai un tennista azzurro aveva conquistato la vetta della classifica mondiale. Complimenti a Jannik Sinner, orgoglio nazionale», scrive su X il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Santanchè: «Record di turisti e Jannik numero uno, si respira aria nuova»

«Avviso a tutti quelli che parlano male dell’Italia. Record di turisti. Sinner numero uno. Sarà un caso ma si respira un’aria nuova», commenta in una nota il ministro del Turismo, Daniela Santanchè.

Mollicone: «Sinner entra nella storia, frutto di grande talento»

«Con il ritiro di Djokovic dal Roland Garros, lunedì 10 giugno Jannick Sinner diventerà il 29° tennista della storia a conquistare la vetta nel ranking Atp, il primo italiano di sempre. Un risultato incredibile, arrivato sfortunatamente dal ritiro del numero uno precedente, ma che è frutto del duro lavoro e di un grande talento. Continueremo a tifare per lui nel torneo parigino in corso. E ancora di più a luglio quando, sempre a Parigi, rappresenterà la nostra Nazione ai giochi olimpici».

Queste le parole di orgoglio e soddisfazione, affidate a una nota dal Presidente della Commissione Sport della Camera e Responsabile Nazionale cultura e innovazione di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone.

Lollobrigida su Sinner: «Semplicemente numero uno. Nella storia Jannik»

«Semplicemente il numero uno. Sei nella storia, Jannik»: è con questo post sui social che il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, festeggia il traguardo centrato dal campione altoatesino, da lunedì prossimo nuovo numero 1 al mondo».

(Italpress)