Sinner, il virus e la maledizione del quinto set. Djokovic in semifinale senza giocare

Jannik Sinner rimarrà anche dopo Wimbledon il numero uno del mondo. E non è una sconfitta(che ai quarti di uno slam contro il numero cinque ci può sempre stare) a scalfire la fiducia nel nostro campione. E’ giovane, vincerà altri tornei e altri slam ma ha un problema statistico: se arriva al quinto set perde quasi sempre.

I dati di Sinner

Nelle ultime sei partite finite al quinto set(che è possibile solo per i quattro slam, Australia, Francia, Gran Bretagna e Usa) Jannik ne ha perse cinque. L’unica, straordinaria vittoria è stata quella a Merlbourne proprio contro Medvedev. Per fare un paragone, Carlitos Alcaraz, ne ha vinte dodici su tredici. Ieri il campione altoatesino, con la sua proverbiale intelligenza, ha ammesso di dover capire se si tratta di una questione fisica o psicologica.

Il giallo del virus

Durante il match contro Medvedev, Sinner si è fermato al terzo set per un intervento medico. Si pensava a un problema fisico ma ha avuto un calo ipotensivo e comunque un malessere durato undici minuti. Alla ripresa aveva ribaltato il punteggio sbagliando due palle per il set. A fine partita il numero uno del mondo ha ammesso di non essersi sentito bene già nella mattinata a causa di un possibile virus. Ora, la testa andrà a Parigi, alla ricerca di una difficile medaglia d’oro sulla superficie meno amata(la terra) per poi concentrarsi sul suo forte, quel cemento in cui è veramente più avanti di tutti, sperando di poter conquistare gli Us open.

Nole in semifinale aspettando Musetti

Nole Djokovic, la leggenda vivente del tennis, è già in semifinale. L’australiano De Minaur ha dovuto dare forfait. Il fuoriclasse serbo(alla ricerca del venticinquesimo slam e dell’ottavo Wimbledon) aspetta il vincente di Musetti-Fritz. Per Lorenzo la grande occasione di raggiungere Jasmine Paolini, semifinalista del torneo femminile e già numero cinque del mondo. Comunque vada, il nostro tennis vola.