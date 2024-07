Olimpiadi, Mattarella con gli azzurri. Stasera la cena con i capi di Stato: ci sono anche gli assaggiatori

Parigi accoglie i capi di stato e di governo giunti per la cerimonia inaugurale delle Olimpiadi in programma domani, con una cena di gala, questa sera, sotto la piramide del Louvre. Emmanuel e Brigitte Macron faranno da ‘padroni di casa’, per questa cena organizzata dal Comitato Olimpico Internazionale e dalla presidenza francese, con circa 500 invitati, fra i quali Sergio Mattarella (e altri 80 capi di stato e di governo), dirigenti di organizzazioni internazionali e sportive , oltre che rappresentanti degli sponsor dei Giochi. Fra i presenti, il re del Belgio, Filippo, con la regina Mathilde, arrivati ​​con i figli in Eurostar, la coppia reale di Spagna, Filippo VI e Letizia, la principessa Anna, sorella di Carlo d’Inghilterra, la first lady americana, Jill Biden, in rappresentanza del marito.

Ai fornelli Ducasse, la star della cucina francese

Ai fornelli, per questo appuntamento che si svolgerà fra misure di sicurezza inedite, lo “chef” più stellato di Francia, specializzato in cene internazionali a sfondo diplomatico, Alain Ducasse. Segreto il menù, che per motivi di sicurezza sarà gustato in anteprima da alcuni “assaggiatori” per evitare rischi di avvelenamento. Prima della cena, gli invitati parteciperanno, al Carrousel du Louvre, a un vertice co-presieduto da Thomas Bach, presidente del CIO, e da Macron, per l’impegno dello sport a favore dello sviluppo sociale.

Zelensky assente all’inaugurazione

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky non verrà a Parigi per partecipare alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi. Lo riferisce in anteprima il quotidiano Le Parisien. “Kiev ha lasciato intendere in questi ultimi giorni che il presidente ucraino sarebbe stato presente nella capitale, ma senza mai confermarlo”, scrive il giornale parigino, spiegando che non si tratta quindi di un annullamento vero e proprio.

Mattarella già a Parigi per le Olimpiadi

Intanto, il presidente Mattarella è giunto a Parigi. Al suo arrivo, il capo dello Stato si è recato al Villaggio Olimpico per incontrare le atlete e gli atleti dell’Italia Team, accolto dal presidente del Coni Giovanni Malagò e dal segretario generale e capo missione Carlo Mornati. Successivamente ha pranzato alla mensa del Villaggio Olimpico insieme agli atleti. Domani mattina, il presidente inaugurerà Casa Italia a Le Pre’ Catelan, dove incontrerà i dirigenti del Coni e visiterà le opere d’arte di Casa Italia e l’istallazione di Milano-Cortina 2026, per poi assistere alla inaugurazione ufficiale.