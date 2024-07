Sinner rinuncia alle Olimpiadi: tonsillite. La delusione (con polemica) di Pietrangeli: “Gli italiani vanno su e giù”

Jannik Sinner non parteciperà alle Olimpiadi di Parigi. Il malessere, con relativa febbre, registrato negli ultimi giorni, ha costretto al forfait il numero uno del mondo. Una perdita significativa per l’Italia che puntava alla medaglia d’oro nel singolo. Solo ieri Sinner, dando conto di una febbre che lo aveva colpito, aveva fatto sapere che sarebbe stato comunque a Parigi, sebbene posticipando la partenza di un paio di giorni.

Il campione altoatesino: “Che peccato!”

“Sono estremamente triste e deluso. Gareggiare ai Giochi olimpici era uno dei miei obiettivi principali per questa stagione, non vedevo davvero l’ora di tornare al Roland Garros e giocare per il mio Paese in questo prestigioso evento”, ha detto Sinner, che già aveva dato forfait a Tokyo 2021. “Dopo una buona settimana di allenamenti sulla terra – ha commentato il tennista – ho iniziato a non sentirmi bene. Ho trascorso un paio di giorni a riposo e il medico che ha riscontrato una tonsillite e mi ha fortemente sconsigliato di giocare e di avere l’onore di rappresentare il mio paese in questo evento importantissimo. Un grande in bocca al lupo a tutti gli italiani che supporterò da casa”.

Pietrangeli: “Poteva vincere l’oro, ma questi italiani vanno giù e su “

Polemico come al solito Nicola Pietrangeli: “Che brutta notizia, un vero peccato. Era uno dei favoriti, era pronto e gasato. Sicuramente arrivava lontano. Aveva buona possibilità di giocarsela fino in fondo. Ma questi italiani vanno su e giù, un giorno sta bene uno, una volta l’altro, vedi Berrettini adesso”, sono state le parole mai banali dell’ex campione italo-tunisino.

Musetti, Paolini e i due doppi le nostre armi

Con il ritiro di Sinner nel singolare maschile le nostre speranze saranno affidate a Lorenzo Musetti, numero sedici del mondo e reduce dalla semifinale di Wimbledon. Ma possiamo conquistare medaglie nel doppio, con Bolelli-Vavassori, nel singolo femminile con Jasmine Paolini e nel doppio femminile con la stessa Paolini impegnata insieme a Sara Errani.

E intanto Berrettini continua a vincere

Intanto Matteo Berrettini è approdato ai quarti di Kitzbhuel battendo la testa di serie numero due, il cileno Tabilo, in due set. Settima vittoria consecutiva, partendo dal trionfo di Bastad, per il tennista romano che sta ritrovando una forma fisica splendida. E che forse al Roland Garros avrebbe potuto dire la sua.