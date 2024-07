Cristiano condannato in Pakistan per blasfemia, proteste in piazza contro il regime

Un uomo di religione cristiana è stato condannato a morte in Pakistan. L’ennesima riprova delle persecuzioni che la comunità cristiana subisce in diversi Paesi arabi che ha scatenato una rivolta popolare e che mette in evidenza il diritto(negato con la morte) di professare il proprio credo religioso in diverse realtà del mondo islamico.

La condanna a morte e la protesta

Decine di membri della società civile pakistana si sono radunati nella città portuale meridionale di Karachi contro la condanna a morte emessa nei confronti di un uomo, di nome Shan, per accuse di blasfemia, quasi un anno dopo uno dei peggiori attacchi di massa contro i cristiani nel Paese .

Anche altri uomini di religione cristiana si sono uniti alla manifestazione di martedì, che arriva un giorno dopo che un tribunale della provincia del Punjab ha annunciato la condanna a morte di Ehsan Shan dopo averlo ritenuto colpevole di aver condiviso “contenuti odiosi” contro i musulmani sui social media.

In base alle leggi sulla blasfemia del paese, chiunque venga ritenuto colpevole di insultare l’Islam o figure religiose islamiche può essere condannato a morte. L’avvocato di Shan, Khurram Shahzad, ha dichiarato lunedì che farà ricorso contro il verdetto. L’uomo era stato arrestato nell’agosto 2023 dopo che gruppi di uomini musulmani avevano bruciato decine di case e chiese nella città di Jaranwala nel Punjab dopo che alcuni residenti hanno affermato di aver visto due uomini cristiani profanare pagine del libro sacro dell’Islam, il Corano.

Le persecuzioni dei cristiani non solo in Pakistan

Nel mondo, in un Paese su tre, il diritto alla libertà religiosa non è pienamente rispettato, mentre nel 31% delle nazioni, vale a dire 61 su 196, la libertà di culto viene violata. Le persecuzioni in odio alla fede, rapimenti, conversioni e matrimoni forzati con minorenni, sono complessivamente aumentate. Inoltre sono 307 milioni i cristiani che vivono in terra di persecuzione. Le minoranze religiose in alcuni casi, tra attacchi terroristici e distruzione del patrimonio religioso e culturale, sono a rischio di morte come accade in Pakistan.