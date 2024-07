Campi Flegrei, nuova scossa potente: magnitudo 4 e tanta paura, fermata la linea metropolitana

Un’altra scossa di terremoto ai Campi Flegrei e tanta paura tra gli abitanti del quartieri di Napoli. Intorno alle 13,45 una scossa di magnitudo 4 ha interessato l’area, a forte rischio sismico; la scossa è stata avvertita nei comuni vicini all’epicentro, ma anche in diversi quartieri della città, con paura tra la popolazione, anche se fortunatamente non si registrano particolari danni e feriti.

Fermata la linea metropolitana e la Cumana

Circolazione ferroviaria sospesa in via precauzionale sulla linea metropolitana Villa Literno – Napoli S.Giovanni Barra. Il provvedimento si è reso necessario per consentire ai tecnici di Rete Ferroviaria Italiana i controlli previsti dalle normative di sicurezza sullo stato della linea dopo l’evento sismico. La circolazione dei treni sull’infrastruttura AV è regolare. Sospesa la circolazione anche sulla Cumana.

Caduto un costone a Bacoli

Un costone è caduto nella zona di Marina Grande a Bacoli: i detriti sono finiti in mare a poca distanza dai bagnanti, per fortuna senza conseguenze per le persone. Non è chiaro se ci sia o meno una correlazione tra la scossa ed il crollo. Da luglio si tratta del terzo cedimento di un costone nella zona marina dei Campi Flegrei .I precedenti si sono verificati a Miliscola, spiaggia di Monte di Procida.

Attivata la Protezione Civile

La Protezione Civile si è immediatamente attivata per verificare la necessità di interventi a sostegno della popolazione. Il Centro coordinamento soccorsi, convocato dal prefetto di Napoli , Michele di Bari, per seguire la vicenda del crollo a Scampia, sta anche affrontando l’evoluzione della situazione relativa ai Campi Flegrei.

Martedì l’audizione di Musumeci sui Campi Flegrei

Martedì 30 luglio, alle ore 14.30, la Commissione parlamentare per le questioni regionali svolgerà l’audizione del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci, in merito all’esame del decreto-legge 2 luglio 2024, n. 91, recante misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area dei Campi Flegrei e per interventi di protezione civile e di coesione. Il governo si sta impegnando alacremente per costruire percorsi e reti di sicurezza intorno ad una delle aree più a rischio sismico del Paese.