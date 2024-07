Boeing si dichiara colpevole per i disastri aerei: oltre 900 milioni di dollari di multa

La compagnia aerospaziale Boeing ha accettato di dichiararsi colpevole per aver ingannato le autorità di regolamentazione della sicurezza aerea in relazione a due incidenti mortali che hanno coinvolto due 737 Max in Indonesia ed Etiopia, uccidendo 346 persone. Il documento depositato presso un tribunale del dipartimento di Giustizia in Texas prevede che Boeing paghi 487,2 milioni di dollari di sanzioni e almeno 455 milioni di dollari in tre anni per rafforzare i suoi programmi di conformità e sicurezza. Boeing dovrà inoltre assumere un monitor indipendente per tre anni per supervisionare tali miglioramenti. Il tribunale deve ancora approvare il patteggiamento, ma i pubblici ministeri hanno chiesto un’udienza già in luglio.

Insieme alla multa Boeing dovrà risarcire le famiglie

Il tribunale deve ancora approvare il patteggiamento. Le famiglie delle vittime intendono ricorrere e sostenere che il patteggiamento consentirebbe concessioni ingiuste alla compagnia aerea, che nessun imputato in un processo penale avrebbe mai ricevuto. Il consiglio di amministrazione della società americana ha proposto di incontrare le famiglie. Boeing dovrà ancora affrontare un contenzioso civile per gli incidenti e i possibili risarcimenti.

Oltre tre miliardi di dollari pagati finora per i due disastri

Boeing ha pagato più di 2,5 miliardi di dollari nel 2021 per risolvere le accuse penali relative a una cospirazione per frodare la FAA in relazione alle indagini sui requisiti di sicurezza sugli aerei 737 MAX caduti in Indonesia ed Etiopia. Dichiararsi colpevole potrebbe comunque essere un beneficio per la società aerospaziale. Le aziende con condanne per crimini possono essere sospese o interdette come appaltatori del dipartimento della Difesa statunitense. Si prevede che Boeing cercherà una deroga a questa conseguenza. Secondo i dati federali, lo scorso anno la società si è aggiudicata contratti con il dipartimento della Difesa per un valore di 22,8 miliardi di dollari. Boeing e il dipartimento della Difesa sono in trattative su come risolvere la questione, come rivelano alcune fonti del Wall Street Journal.