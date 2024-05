Trump, è giallo sull’incidente al suo Boeing: disastro sfiorato in Florida alla fine del comizio (video)

L’aereo privato dell’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, un Boeing 757, ha urtato un velivolo privato in sosta mentre effettuava manovre a terra in un aeroporto della Florida. Lo ha reso noto l’Amministrazione federale dell’aviazione (Faa), secondo cui l’incidente si è verificato domenica presso l’Aeroporto internazionale di West Palm Beach.

L’aereo di Trump avrebbe urtato con la punta dell’ala un velivolo privato in sosta, in un’area dell’aeroporto adibita al rullaggio e al parcheggio dove il traffico non viene diretto dalla Faa. Non è chiaro se al momento dell’incidente Trump si trovasse a bordo del velivolo.

L’ex presidente era di ritorno dal comizio in New Jersey

La Federal Aviation Administration (Faa), l’agenzia statale responsabile dei voli civili Usa, ha dato notizia dell’accaduto parlando di un Boeing privato senza identificarlo come appartenente al tycoon ma fornendo il suo numero di coda. L’aereo colpito è invece un jet aziendale, ha detto la Faa. Nella collisione non ci sono stati feriti, viene specificato. “Un Boeing 757 di proprietà privata è atterrato in sicurezza all’aeroporto internazionale di West Palm Beach intorno all’1:20 ora locale di domenica 12 maggio: durante il rullaggio la sua aletta d’estremità ha impattato un jet aziendale parcheggiato e non occupato”, ha reso noto la Faa in un comunicato in cui sottolinea che “sta indagando” sull’incidente.

Che cosa è successo davvero al Boeing di Trump?

Cnbc riporta che non è noto se Trump, che sabato aveva tenuto un comizio elettorale a Wildwood, nel New Jersey, fosse a bordo del suo Boeing 757 quando l’ala ha colpito l’equilibratore posteriore di un VistaJet parcheggiato a West Palm Beach. Come riportano le cronache locali, il comizio elettorale dell’ex presidente Usa, è stato uno dei più affollati della storia del New Jersey. Oltre centomila persone assiepate.

Biden lo attacca: è un perdente

In queste ore il candidato dei repubblicani ha incassato una serie di insulti dal presidente in carica, Joe Biden. Il presidente Usa nel corso di una serata di gala all’Asian Pacific American Institute for Congressional Studies a Washington, ha definito Donald Trump un “perdente”. “Quell’altro, quel perdente. Penso che abbia dei problemi”, ha detto Biden, senza esplicitare il nome di Trump. L’insulto è stato accolto con una risata nella sala.

L’inquilino della Casa Bianca ha inoltre ironizzato sulla gestione della pandemia di Covid-19 fatta dal tycoon quando era presidente: “Non dimenticherò mai che ha mentito sulla pandemia, dicendo agli americani di iniettarsi candeggina nella pelle. Mi chiedo se l’abbia fatto. Potrebbe spiegare qualcosa”, ha detto Biden.