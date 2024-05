Trump: farò la più grande espulsione di migranti della storia. E Biden arruola Clooney e Julia Roberts

“Dal primo giorno” alla Casa Bianca “lanceremo la maggiore operazione di espulsioni di migranti della storia”: lo annuncia Donald Trump nel corso di un comizio in New Jersey davanti a centomila persone nel quale ha assicurato che concederà un “grande taglio delle tasse alla classe media, alla classe alta, alla classe bassa e alla business class”. “Con Biden c’è un’invasione” di migranti, “non ce lo possiamo permettere”, ha aggiunto Trump ricordando che, sotto la sua guida, l’aborto sarà un tema deciso a livello statale. L’ex presidente quindi ringrazia i giudici della Corte Suprema per essere stati coraggiosi sull’aborto. “Voglio dire buona festa della mamma a tutte le mamme d’America, anche a mia moglie Melania”, ha aggiunto il tycoon newyorchese.

“Si potrebbero prendere i 10 peggiori presidenti della storia del nostro paese e sommarli e non hanno fatto al nostro paese il danno che ha fatto questo idiota totale”, ha detto Trump parlando di Biden. Attaccandolo appunto sull’immigrazione. Dal Venezuela all’Africa “stanno mandando i carcerati e i malati di mente nel nostro Paese. Non possiamo lasciare che questo accada. Stanno distruggendo il nostro Paese”, ha messo in evidenza Trump. L’ex presidente americano e candidato repubblicano alle elezioni del prossimo novembre ha quindi dichiarato che i procedimenti penali aperti contro di lui sono qualcosa che viene fatto nelle “repubbliche delle banane” o nei paesi dal terzo mondo, non in un paese come gli Stati Uniti.

Biden bocciato sulla gestione dell’economia Usa da 6 americani su 10

Trump ha esplicitamente incolpato il presidente Biden per i processi che deve affrontare. Il magnate di New York ha parlato nel corso di un comizio elettorale a Wildwood (New Jersey), dove ha accusato direttamente Bideb permette – ha sostenuto – che “milioni di prigionieri e di persone che escono dagli istituti psichiatrici inondino gli Stati Uniti. Motivo per cui ha promesso “confini non aperti” con il Messico, se ritornerà la Casa Bianca. Ha inoltre ritenuto Biden responsabile