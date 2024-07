Berrettini vince la nona: seconda finale consecutiva per “The Hammer” a Kitzbuhel

Matteo Berrettini non stecca alla nona: batte il tedesco Hanfmann con un periodico 6-4, 6-4, e conquista la finale del torneo di Kitzbuhel, la seconda consecutiva dopo il trionfo di domenica scorsa in Svizzera, a Gstaad. Il romano è già numero 46 del ranking Atp e se domenica dovesse vincere arriverebbe al numero 40, mentre appena dieci giorni fa era all’ottantesima posizione. Un trionfo in Austria lo porterebbe al numero 26 della Race, la classifica che tiene conto del rendimento annuale e che qualifica i primi otto per la finale di Torino.

Berrettini ha ritrovato la forma fisica

Il tennista romano è reduce dal tour de force svizzero e, da martedì ad oggi, ha giocato altre quattro partite ininterrottamente, senza perdere un set, vincendo tutti i tie break e dimostrando di avere ritrovato la migliore forma fisica. Certo, si tratta di tornei 250, i meno competitivi sulla carta, ma l’ex numero sei del mondo e finalista di Wimbledon nel 2021 ha dimostrato di essere tornato al top e di poter preparare la stagione sul cemento e sull’indoor(superfici dove può mostrare ancora meglio la sua forza) con grandi speranze. Un ingresso tra i top 20 non è un sogno mentre per la finale di Torino servirebbero grandi risultati ai 1000 e agli Us open.

Un’arma persa per Parigi?

Con il ritiro di Jannik Sinner alle Olimpiadi l’Italia punterà decisamente su Lorenzo Musetti. Gli altri azzurri saranno Darderi, Arnaldi e Vavassori(che prende il posto del numero uno del mondo). Berrettini non è potuto subentrare a Sinner perché non era stato convocato precedentemente. Vista la sua straripante forma sulla terra battuta ci si chiede legittimamente se la sua presenza non avrebbe legittimato qualche speranza in più di medaglia per i nostri colori.

La finale domani contro Gaston per fare dieci

Berrettini scenderà di nuovo in campo domani per la finale affrontando il francese Gaston, abbastanza alla sua portata. In caso di vittoria sarebbe il decimo successo Atp.